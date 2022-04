Dragić lahko igra na tekmi, na kakršni ni še nikoli

Kevin Durant, Kyrie Irving in Goran Dragić so igrali številne težke in odločilne tekme od NBA finala do finala na reprezentančnih tekmovanjih, a tako posebne tekme, kot je 'play in' za preboj v končnico lige NBA, še ne. Zmaga v noči na sredo proti Clevelandu jim prinaša končnico, poraz pa še en popravni izpit.

Brooklyn Nets so na začetku sezone sodili v najožji krog favoritov, na Cleveland Cavaliers pa po lanskih 50 porazih ni nihče resno računal. Pa so redni del sezone lige NBA oboji končali s 44 zmagami in 38 porazi. Nets so na sedmem mestu Vzhoda, Cavs na osmem, saj so v rednem delu sezone prvi dobili tri od štirih medsebojnih tekem, tudi zadnjo minuli teden s 118:107.

Locked in on the task at hand 🔒 pic.twitter.com/oe1H6QY8Po — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) April 12, 2022

In zdaj med sabo igrajo še dodatno tekmo za preboj v končnico. Tisti, ki zmaga, gre v prvi krog končnice, kjer ga čaka dvoboj na štiri zmage z Boston Celtics. Poraženec bo dobil popravni izpit proti zmagovalcu tekme Atlanta Hawks - Charlotte Hornets.

Sezona pretresov za favorizirani Brooklyn

Kevin Durant je odigral 55 tekem rednega dela sezone in ima povprečje 29,9 točke na tekmo. Foto: Guliver Image "Verjamemo, da lahko premagamo vsakega v ligi. Igrati moramo samo našo igro. Vemo pa, proti komu se bomo pomerili," je dejal trener Clevelanda J.B. Bickerstaff. Za Netsi je kar nekoliko kaotična sezona: Irving do nedavnega ni smel igrati domačih tekem, ker ni bil cepljen (prvo polovico sezone je izpustil), Durant je zaradi poškodbe kolena manjkal na 21 tekmah, Jamesa Hardena so med sezono zamenjala za Bena Simmonsa, ki zaradi težav s hrbtom trenutno ne igra, bo pa morda nared to morebitno končnico. "Sedme tekme, olimpijske tekme, samo greš in igraš. Ne smeš sam sebe postaviti pod pritisk. Vemo, kako pomembna je ta tekma, zato je najbolje, da igraš sproščeno in se držiš trenerjevega načrta ter zaupaš soigralcem," pred tekmo razmišlja Durant.

Za ekipo trenerja Steva Nasha je bil tako pomembna okrepitev Goran Dragić. Za Netse je odigral 16 tekem in jih šest začel tudi v prvi postavi. Slovenski košarkar je sicer izpustil nekaj zadnjih tekem, ker je bil v covidnem protokolu. Od ponedeljka ni več in bo kandidiral za nastop na tekmi s Clevelandom, ki bo v noči na sredo ob 1. uri po srednjeevropskem času.

Liga NBA, dodatne kvalifikacije (play-in): Zahodna konferenca:

Torek, 12. 4.:

Minnesota (7) - LA Clippers (8)



Sreda, 13. 4:

New Orleans (9) - San Antonio (10) Vzhodna konferenca:

Torek, 12. 4.:

Brooklyn (7) - Cleveland (8)



Sreda, 13. 4:

Atlanta (9) - Charlotte (10) Zmagovalec prvega dvoboja (7/8) bo končal sezono kot sedmi, poraženec prvega dvoboja (7/8) in zmagovalec drugega dvoboja (9/10) pa se bosta pomerila za osmo mesto. Zahodna konferenca:

Phoenix (1) - ? (8)

Memphis (2) - ? (7)

Golden State (3) - Denver (6)

Dallas (4) - Utah (5) Vzhodna konferenca:

Miami (1) - ? (8)

Boston (2) - ? (7)

Milwaukee (3) - Chicago (6)

Philadelphia (4) - Toronto (5)

Lestvica:

