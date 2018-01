Primorci ostajajo prvi, v Domžalah kar dva, v Ljubljani en podaljšek

Državno prvenstvo, 13. krog

Sobota:

Ilirija : Šentjur 84:94*

Šiško 17, 8 podaj, Vončina in Nikolić 13; Rizman 19, Pešić 17, 9 sk., Allen 16

Helios Suns : Krka 104:102**

Mahkovic 26, Pelko in Besedič 23; Kovačevič in Dimec 22, Bratož in Đapa 14

Rogaška : Hopsi 71:68

Davis 31, Nikolić 12, 8 sk.; Bukovič 20, Čup 14



Šenčur : Sixt Primorska 77:81

Rizvić 25, Murić 19, 8 sk.; Glas in Čakarun 15

Ponedeljek:

19.00, Petrol Olimpija - Zlatorog



* po podaljšku

** po dveh podaljških