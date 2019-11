Primorska gostuje v Šentjurju, Krka pa v Šenčurju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V sedmem krogu košarkarskega državnega prvenstva se bo Šentjur danes po uspešnem gostovanju v Podčetrtku pred domačimi gledalci pomerili s Koper Primorsko. V Šenčurju pa se obeta derbi sedmega kola med Gorenjsko gradbeno družbo Šenčur in Krko. Preostali tekmi med Hopsi in Zlatorogom ter Rogaško in Podčetrtkom bosta odigrani v soboto.