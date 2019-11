Helios gostuje v Novem mestu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo na sporedu prva tekma šestega kroga 1. SKL med novomeško Krko in domžalskimi Helios Suns. V sredo se bodo košarkarji Koper Primorske pomerili z Gorenjsko gradbeno družbo Šenčur, preostali tekmi med Podčetrtkom in Šentjurjem ter Zlatorogom in Rogaško bosta odigrani v soboto.