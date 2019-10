Primorski izenačen derbi s Krko, Šenčur do zmage v Laškem

V 2. krogu košarkarskega državnega prvenstva je Šenčur Gorenjska gradbena družba visoko ugnala Zlatorog (93:66). V sredo je v Kopru odvil prvi derbi ekip, ki v letošnji sezoni ciljata na najvišja mesta. Začetek drugega kola je tako postregel z obračunom med Koper Primorsko in Krko, zmage pa so se po izenačenem obračunu veselili Primorci (68:64). Preostali dve tekmi med Šentjurjem in Helios Suns ter Rogaško in Hopsi bosta odigrani v soboto.