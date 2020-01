Primorci le dan po zmagi nad Olimpijo gostujejo pri Rogaški

Z današnjim obračunom med Rogaško in Koper Primorsko se začenja predzadnji krog prvega dela 1. SKL za moške. Prvi medsebojni obračun so v Kopru zanesljivo dobili košarkarji Koper Primorske, bilo je 76:53. V sredo se bosta v Hruševcu srečali ekipi Šentjurja in Krke, v soboto in v nedeljo pa bosta odigrani še tekmi med Podčetrtkom in Zlatorogom ter Helios Suns in Hopsi.