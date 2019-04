Hopsom lokalni derbi, Krka prekinila črno serijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

DRŽAVNO PRVENSTVO, LIGA ZA PRVAKA IN OBSTANEK, 7. KROG

Danes sta bila v državnem prvenstvu v ligi za prvaka na sporedu dva obračuna. Krka, ki je izgubila zadnje tri tekme v boju za naslov prvaka, je proti domžalskemu Heliosu prekinila niz porazov in visoko slavila s 86:58. Rogaška je morala na domačem parketu priznati premoč Hopsom. V četrtek bo na sporedu še ponovitev pokalnega finala med Petrol Olimpijo in Sixt Primorsko, ki bosta v nedeljo v Kopru odigrali še zaostalo tekmo drugega kroga.

Novomeščani so do zmage proti Domžalčanom prišli v drugem polčasu. Igre mačke z mišjo je bilo konec v zadnji četrtini, ko so Novomeščani ušli na 30 točk razlike. Pri gostiteljih je bil s 26 koši najbolj razpoložen Luka Lapornik, za Helios jih je 20 dosegel Nikola Gajić.

Košarkarji Rogaške so bili v dvoboju z gosti s Polzele zbrani le v uvodnih minutah, ko so še vodili z 8:6, nato pa gostom dovolili, da pobegnejo na varno razdaljo. Zmagovalec je bil dokončno znan po tretjem delu, ko so gostje na zadnji premor odšli z 21 točkami naskoka. Pri Rogaški je bil z 20 točkami najbolj razpoložen Rashun Davis, dodal je še sedem podaj. Pri zmagovalcih je bilo razpoloženih več košarkarjev, najbolj s 17 točkami Simo Atanacković.

V ligi za obstanek bosta tekmi 7. kroga na sporedu šele prihodnji teden. Zlatorog bo gostil Šenčur, Šentjur pa Ilirijo.

Liga za prvaka, 7. krog:

Lestvica:

Liga za obstanek, 7. krog:

Lestvica:

