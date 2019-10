Hopsi na derbiju razbili Krko

V petem krogu košarkarskega državnega prvenstva so Hopsi danes visoko ugnali Krko (92:65). Košarkarji Koper Primorske, ki branijo naslov, so v ponedeljek v uvodni tekmi kroga v gosteh premagali do tega kroga vodilni Helios Suns z 78:60 in na tretji tekmi še tretjič zmagali.