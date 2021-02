Krkaši po zmagi na derbiju kroga potrdili prvo mesto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Košarkarji Krke so v zadnjem, 18. krogu, prvega dela državnega prvenstva premagali Helios Suns z 80:70 in le potrdili najboljše izhodišče. Zadnji krog se bo zaključil v soboto, 6. februarja, z dvoboji Terme Olimia - Rogaška, Hopsi Polzela - Šentjur in ECE Triglav - Ggd Šenčur.