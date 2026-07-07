Donovan Mitchell ostaja pri Clevelandu: podpisal pogodbo za 239 milijonov evrov

Donovan Mitchell ostaja zaščitni obraz moštva Cleveland Cavaliers. Ameriški zvezdnik lige NBA je podpisal štiriletno podaljšanje pogodbe, vredno 273 milijonov dolarjev oziroma približno 239 milijonov evrov. Z odločitvijo je zavrnil možnost, da bi prihodnje poletje podpisal še donosnejšo pogodbo, poroča ESPN.

Devetindvajsetletni branilec je pogodbo podpisal takoj, ko je postal upravičen do podaljšanja. Čeprav bi lahko počakal do prihodnjega poletja, ko bi mu Cleveland lahko ponudil še bogatejšo petletno pogodbo v vrednosti 353 milijonov dolarjev (okoli 309 milijonov evrov), se je odločil za dolgoročno zvestobo klubu že zdaj.

Nova pogodba vključuje tudi igralčevo opcijo za sezono 2030/31. Do takrat bo Mitchell ob morebitni menjavi upravičen tudi do finančne kompenzacije.

Cleveland je redni del sezone 2025/26 končal na četrtem mestu vzhodne konference, nato se v končnici prebil vse do konferenčnega finala, kjer pa so ga s 4:0 izločili prvaki lige NBA New York Knicksi.

Ob tem se Cleveland še naprej omenja kot ena od možnih prihodnjih destinacij za LeBrona Jamesa. Veteran letos ni podaljšal pogodbe z Los Angeles Lakersi, zato ugibanja o njegovi naslednji potezi ostajajo ena glavnih tem na tržnici NBA.

Preberite še: