Dončiću pripadla posebna čast

Ekipa Sveta se bo na tekmi vzhajajočih zvezd, kjer igrajo novinci, ali košarkarji, ki v ligi NBA igrajo drugo sezono, pomerila z ekipo ZDA (U.S. Team), ki ji bo dirigiral Trae Young iz ekipe Atlanta Hawks.

Presenting the 2020 #NBARisingStars rosters at #NBAAllStar pic.twitter.com/Zc8fknNfiT

Ekipo Sveta sestavljajo:



Luka Dončić (Dallas/Slovenija),

Nickeil Alexander-Walker (New Orleans/Kanada),

DeAndre Ayton (Phoenix/Bahami),

RJ Barrett (New York/Kanada),

Brandon Clarke (Memphis/Kanada),

Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma/Kanada),

Rui Hachimura (Washington/Japonska),

Moritz Wagner (Washington/Nemčija),

Svi Mihajluk (Detroit/Ukrajina) in

Josh Okogie (Minnesota/Nigerija).

V ekipi ZDA bodo igrali:



Trae Young (Atlanta),

Zion Williamson (New Orleans),

Eric Paschall (Golden State),

Ja Morant in Jaren Jackson Jr. (oba Memphis),

Tyler Herro in Kendrick Nunn (oba Miami),

Devonte Graham,

Miles Bridges in PJ Washington (vsi Charlotte).