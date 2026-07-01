Po odhodu LeBrona Jamesa se pri Los Angeles Lakers začenja novo poglavje. V ospredju je Luka Dončić, okrog katerega želijo v Kaliforniji sestaviti moštvo za napad na vrh lige NBA. Ena od glavnih želja je jasna: kakovosten center. Prav zato je ime Jalena Durena v teh dneh tolikokrat izpostavljeno. Omenja se tudi Walker Kessler iz Utah Jazza, ki se te dni mudi prav v Los Angelesu.

Los Angeles Lakersi so vstopili v obdobje po LeBronu Jamesu, v ospredju pa je sestavljanje ekipe okoli Luke Dončića. Po poročanju ameriških medijev so se Lakersi že sestali s centrom Detroit Pistonsov Jalnom Durenom, po prvem sestanku pa naj bi bil dogovorjen še drugi.

Dončić potrebuje drugačen tip pomoči

Lakersi so v začetku poletja zadržali Austina Reavesa, ki bo tudi v prihodnje eden od pomembnih članov moštva. A največja vrzel ostaja pod obročem. Dončić je košarkar, ki lahko iz igre pick-and-roll ustvari prednost skoraj proti vsaki obrambi, a za to potrebuje pravega partnerja.

Austin Reaves ostaja z Luko Dončićem. Foto: Guliverimage

Duren je prav zato zanimiv. Velja za atletskega centra, dober je pri skoku in je dovolj mlad, da bi ga Lakersi lahko videli kot dolgoročno naložbo. V zadnji sezoni je za Detroit v rednem delu dosegal 19,5 točke in 10,5 skoka na tekmo, iz igre pa metal 65-odstotno.

Toda Detroit ima zadnjo besedo, v igri tudi Kessler, ki je že v LA

Zgodba pa ni preprosta. Duren je prost igralec, a je ob tem prisotna omejitev. Pistonsi bodo imeli možnost izenačiti vsako ponudbo, ki bi jo podpisal z drugim klubom. Lakersi ga zato ne morejo preprosto pripeljati, ne da bi Detroit pri tem odigral svojo vlogo.

Bo Jalen Duren zaigral za LA Lakerse? Foto: Guliverimage

Če bodo Pistonsi želeli Durena zadržati, imajo v rokah močan vzvod. Če pa se bo odnos med igralcem in klubom zapletel, lahko pride v poštev tudi menjava oziroma dogovor, pri katerem bi Detroit v zameno prejel dovolj visoko odškodnino.

Poleg Durena se z Lakersi povezuje tudi Walkerja Kesslerja, centra Utah Jazza, med zanimivimi imeni pa se omenja še Peytona Watsona iz Denver Nuggetsov. A Duren ima zaradi kombinacije mladosti, fizične moči in potenciala posebno težo.