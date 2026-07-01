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Dončićeva doba pri Lakersih dobiva prvo veliko tarčo
Po odhodu LeBrona Jamesa se pri Los Angeles Lakers začenja novo poglavje. V ospredju je Luka Dončić, okrog katerega želijo v Kaliforniji sestaviti moštvo za napad na vrh lige NBA. Ena od glavnih želja je jasna: kakovosten center. Prav zato je ime Jalena Durena v teh dneh tolikokrat izpostavljeno. Omenja se tudi Walker Kessler iz Utah Jazza, ki se te dni mudi prav v Los Angelesu.
Los Angeles Lakersi so vstopili v obdobje po LeBronu Jamesu, v ospredju pa je sestavljanje ekipe okoli Luke Dončića. Po poročanju ameriških medijev so se Lakersi že sestali s centrom Detroit Pistonsov Jalnom Durenom, po prvem sestanku pa naj bi bil dogovorjen še drugi.
Dončić potrebuje drugačen tip pomoči
Lakersi so v začetku poletja zadržali Austina Reavesa, ki bo tudi v prihodnje eden od pomembnih članov moštva. A največja vrzel ostaja pod obročem. Dončić je košarkar, ki lahko iz igre pick-and-roll ustvari prednost skoraj proti vsaki obrambi, a za to potrebuje pravega partnerja.
Austin Reaves ostaja z Luko Dončićem.
Duren je prav zato zanimiv. Velja za atletskega centra, dober je pri skoku in je dovolj mlad, da bi ga Lakersi lahko videli kot dolgoročno naložbo. V zadnji sezoni je za Detroit v rednem delu dosegal 19,5 točke in 10,5 skoka na tekmo, iz igre pa metal 65-odstotno.
Toda Detroit ima zadnjo besedo, v igri tudi Kessler, ki je že v LA
Zgodba pa ni preprosta. Duren je prost igralec, a je ob tem prisotna omejitev. Pistonsi bodo imeli možnost izenačiti vsako ponudbo, ki bi jo podpisal z drugim klubom. Lakersi ga zato ne morejo preprosto pripeljati, ne da bi Detroit pri tem odigral svojo vlogo.
Bo Jalen Duren zaigral za LA Lakerse?
Če bodo Pistonsi želeli Durena zadržati, imajo v rokah močan vzvod. Če pa se bo odnos med igralcem in klubom zapletel, lahko pride v poštev tudi menjava oziroma dogovor, pri katerem bi Detroit v zameno prejel dovolj visoko odškodnino.
Poleg Durena se z Lakersi povezuje tudi Walkerja Kesslerja, centra Utah Jazza, med zanimivimi imeni pa se omenja še Peytona Watsona iz Denver Nuggetsov. A Duren ima zaradi kombinacije mladosti, fizične moči in potenciala posebno težo.