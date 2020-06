Dončićev razlog za optimizem

Sezona 2019/20 lige NBA je zaradi koronavirusa specifična. Prekiniti so jo morali 11. marca, nadaljevali pa jo bodo po štirih mesecih in pol premora – 31. julija v zabaviščnem parku Disney Worldu v Orlandu.

Karte med favoriti bi se lahko zaradi dolgega premora premešale. Kljub vsemu strokovnjaki vidijo v boju za naslov tri ekipe, ki so bile najboljše do prekinitve. Na zahodu imata največ možnosti mestna tekmeca Los Angeles Lakers in Los Angeles Clippers. Prvi imajo v svojih vrstah LeBrona James in Anthonyja Davisa, Clippers Kawhija Leonarda, ki je lani popeljal Toronto do zgodovinskega naslova prvaka. Prvak je bil prav tako s San Antonio Spurs, obakrat pa je bil gonilna sila moštva.

Naslov prvaka s tretjim klubom (šampionski prstan je osvojil z Miami Heat in Cleveland Cavaliers) lovi tudi James, ki se zaveda, da prav veliko priložnosti zaradi starosti ne bo imel več – konec leta bo dopolnil 36 let.

Na vzhodu so Milwaukee Bucks z izjemnim atletom in kandidatom za novo lovoriko MVP (najkoristnejši košarkar) Giannisom Antetokounmpom osrednji favoriti za finalno vstopnico.

Dragićevi bi lahko bili pozitivno presenečenje končnice

Jasno je, da se v prvem krogu končnice – 22 ekip bo v Orlandu odigralo še osem krogov rednega dela, nato pa še končnico, v katero se bo uvrstilo po osem moštev iz vsake konference – ne bodo z njim pomerili košarkarji Miamija. Goran Dragić in druščina bi se lahko z odličnim zaključkom rednega dela celo izborili tretjo pozicijo. Za Boston Celtics zaostajajo dve zmagi.

Goran Dragić verjame v homogenost moštva. Foto: Reuters

Prav Miami pa je tista ekipa, ki bi lahko bila pozitivno presenečenje končnice, saj imajo v svojih vrstah dobro kombinacijo izkušenejših in mlajših košarkarjev. Med prve spadata prvi zvezdnik moštva Jimmy Butler in naš Dragić. Predvsem je kemija tista, ki bila večkrat izpostavljena pri moštvu s Floride in prav ta pride do izraza v izločilnih bojih, kjer je pomembna homogenost ekipe.

Če bi se redni del sezone zaključil danes, bi Miami v končnico vstopil kot četrta ekipa na vzhodu in bi se pomerila z Indiano Pacers.

Na zahodu sta še dva kluba, v katerih igrata slovenska košarkarja. Vlatko Čančar je v prvi sezoni lige NBA, prav veliko priložnosti pa še ni dobil. Težko je verjeti, da jo bo tudi v izdihljajih sezone, a bo z dušo in srcem pri svojih soigralcih. Denver je na tretjem mestu zahodne konference, vendar so za njim kar štiri ekipe, ki ga ogrožajo.

Razlogi, zakaj je premor Dallasu koristil

Med njimi bi ga lahko tudi Dallas Mavericks, ki na sedmem mestu zaostajajo tri zmage.

In v finišu rednega dela se želijo s tega mesta Luka Dončić in soigralci povzpeti, saj ne bi radi v prvem krogu zaigrali proti Clippers. Spomnimo se, kako so z dobro obrambo onemogočili nadarjenemu slovenskemu košarkarju, da je razvil svojo igro.

Luka Dončić je lahko v času koronavirusa saniral vse poškodbe. Foto: Reuters

Dallas vse od leta 2011, ko je osvojil ligo, ni preskočil prvega kroga končnice. In zakaj bi mu letos lahko uspelo? Kar nekaj strokovnjakov izpostavlja, da bi lahko Teksačani zaradi specifične sezone lahko pridobili.

Dejstvo je, da sta imela osrednja nosilca igre Dončić in Kristaps Porzingis pred prekinitvijo kar nekaj težav s poškodbami in sta vse skupaj lahko v miru sanirala. Prav tako izpostavljajo, da se po takšnem dolgem premoru mlajši hitreje vrnejo v ritem tekem. Spomnimo se, kako je Luka na prvih 18 dvobojih te sezone v povprečju dosegal 30,8 točke, 9,9 skoka in 9,6 asistence na tekmo, bil tudi izbran za MVP meseca novembra.

Dallas na tujem terenu med najboljš vročimi na zahodu, Miami bo moral narediti korak naprej

Šele poškodba gležnja ga je nato nekoliko zaustavila. V zraku je bil celo njegov nastop na premierni All-Star tekmi, vendar je stisnil zobe. Preglavice sta mu povzročali tudi poškodbi prsta na roki in zapestja. V ZDA so se pojavljale govorice, da je v času epidemije koronavirusa pridobil na teži. Njihove trditve so povezovali z odhodom v Slovenijo, kjer naj bi bil oddaljen od klubskih veljakov. A so bile informacije napačne, saj je Ljubljančan pod vodstvom kondicijskega trenerja Jureta Drakslarja v domovini trdo delal, da bo v ZDA odpotoval dobro pripravljen za premieren nastop v končnici.

Vlatko Čančar igra v prvi sezoni lige NBA. Foto: Getty Images

Če bo Dallas nadaljeval s takšno serijo kot pred prekinitvijo, potem bi lahko računal na dober zaključek sezone. Na zahodu imajo za LA Lakers drugi najboljši izkupiček na gostovanjih. Prav nobena ekipa namreč ne bo gostitelj, ker bodo tekme odigrane na nevtralnem ozemlju. Lakers imajo 26 zmag in le 6 porazov na tujem terenu, Dallas je na drugem mestu z 21 zmagami in 12 porazi. Na vzhodu sta najboljša Milwaukee (25-9) in Toronto (23-9), Miami pa na gostovanjih ni blestel in je pri 14 zmagah in 19 porazih.