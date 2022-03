Dončić v neposreden boj na domačem parketu v končnici

Do konca rednega dela sezone lige NBA ima Luka Dončić z Dallasom še osem tekem. Te bodo odločale o četrtem mestu in prednosti domačega parketa v prvem krogu končnice. Višje bodo težko prišli, saj ima tretji Golden State tri zmage več. Dallas je namreč trenutno na petem mestu zahodne konference, a z enakim izkupičkom zmag in porazov kot četrti Utah (45 - 29). In prav Jazz so tokratni nasprotniki Mavericksov, lahko bi bili tudi tekmec v prvem krogu končnice.

To je že četrti medsebojni dvoboj Dallasa in Utaha v sezoni. Pred tremi tedni so Mavericks zmagali s 111:103, Dončić pa je bil s 35 točkami prvi strelec tekme. V zadnjem obdobju je sicer obojim nekoliko pošla sapa, saj je Utah zmagal le pet od zadnjih deset tekem, Dallas pa šest.

Po težavah z desnim kolenom se utegne v kader Dallasa vrniti Davis Bertans. Trey Burke je zaradi bolezni vprašljiv. Odstotni pa bodo Sterling Brown (covidni protokol), Tim Hardaway (stopalo) in Theo Pinson (prst). V vrstah Utaha med drugim manjka eden njihovih najboljših posameznikov Bojan Bogdanović.

Liga NBA, 27. marec: Boston Celtics - Minnesota Timberwolves

Washington Wizards - Golden State Warriors

Phoenix Suns - Philadelphia 76ers

New Orleans Pelicans - Los Angeles Lakers

Brooklyn Nets - Charlotte Hornets

Dallas Mavericks - Utah Jazz

