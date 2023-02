Dončić praznuje rojstni dan na parketu

Dallas Mavericks so izgubili štiri od zadnjih petih tekem, v nedeljo po preobratu (vodili so že za 27 točk) proti Los Angeles Lakersom, pa čeprav se je pri slednjih poškodoval LeBron James. Teh pet tekem je tudi prvih pet, na katerih sta skupaj zaigrala Luka Dončić in Kyrie Irving. Ljubljančan, ki je s povprečjem 33,1 točke prvi strelec lige, ima še dodatno razlog za zmago nad Indiano Pacers. Praznuje rojstni dan. Ena od stvari, ki jih morajo Mavs popraviti, če želijo več zmag in uvrstitve v končnico, je igra pod obročem. S povprečjem 42,4 točke na tekmo so najslabša ekipa zahodne konference v raketi.

