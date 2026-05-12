Dončić je nedotakljiv, pri Lakers pa se lahko zgodi velika čistka

Sezona Los Angeles Lakers se je končala z metlo proti aktualnim prvakom Oklahoma City Thunder, brez poškodovanega Luke Dončića in z veliko negotovostjo pred vročim poletjem. V Kaliforniji se zdaj začenja najpomembnejše vprašanje: kdo bo sploh ostal ob slovenskem zvezdniku? Dončić je nedotakljiv, vse drugo pa je precej manj samoumevno.

Po porazu z 0:4 v drugem krogu končnice so se misli košarkarjev za kratek čas še zaustavile pri ravno zaključeni sezoni, vodstvo Los Angeles Lakers pa že pogleduje proti poletju. Čaka ga podpisovanje novih pogodb, odločanje o prostih igralcih in iskanje okrepitev za moštvo, ki bo moralo biti ob Dončiću bolj uravnoteženo, če res želijo napasti vrh lige NBA, kar je vseskozi debata.

Od vseh je videti nedotakljiv le Luka Dončić, okoli katerega želijo sestaviti ekipo za večje domete. Takšno, ki bo imela več obrambnega pedigreja, več rešitev pod obročem in dovolj napadalnih možnosti, da slovenski zvezdnik v odločilnih trenutkih ne bo ostal brez podpore.

Veliko neznank bo v naslednjih mesecih, navijači Lakers pa bodo na trnih. Odprta so vprašanja LeBrona Jamesa, Austina Reavesa, Ruija Hachimure, centra, klopi in igralcev, ki v končnici niso upravičili pričakovanj.

LeBronova odločitev visi v zraku

LeBron James vstopa na trg prostih igralcev, njegova prihodnost pa ostaja največja poletna neznanka. Pri 41 letih še ni jasno, ali bo nadaljeval kariero, ostal v Los Angelesu ali odprl novo poglavje drugje.

Njegova številka pri plačni masi kluba ni nova pogodba, temveč "cap hold", kot pravijo v ZDA. To pomeni, da Lakers njegove pravice še vedno računovodsko zasedajo prostor, dokler se jim ne odpovejo, z njim ne podpišejo nove pogodbe ali dokler ne odide drugam. Prav zato bo LeBronova odločitev močno vplivala na to, koliko manevrskega prostora bo imel klub pri preoblikovanju kadra.

Reaves, Smart in Hachimura kot logični del novega jedra

Pri Austinu Reavesu bo ključen finančni del. Pričakovati je, da bo zavrnil igralčevo možnost v višini 14,9 milijona dolarjev za naslednjo sezono in postal prost igralec. S tem bi si odprl pot do precej donosnejše pogodbe. Z Lakers lahko podpiše do petletno pogodbo v vrednosti do 241 milijonov dolarjev.

Za Lakers je vprašanje, kako visoko bodo pripravljeni iti pri igralcu, ki se dobro ujema z Dončićem, a bi lahko postal zelo drag. Reaves je eden tistih, ki jih v Los Angelesu vidijo kot del prihodnosti, vendar bo njegova cena pomembno vplivala na preostale poteze.

Marcus Smart je drugačen primer. Če izkoristi igralčevo možnost v višini 5,39 milijona dolarjev, bi bil za Lakers zelo koristen v rotaciji, kar je bil že v tej sezoni. Prinaša doprinos v obrambi, izkušnje, trdnost in karakter za velike tekme, torej lastnosti, ki jih ekipa ob Dončiću nujno potrebuje.

Rui Hachimura bo prost igralec. V sezoni in končnici se je izkazal kot hvaležen košarkar, ki ne potrebuje veliko žoge, dobro pa odpira prostor in se ujame z Dončićem. Vprašanje je le, kako visoko bo njegovo ceno dvignil trg.

Center ostaja največja luknja

Jaxson Hayes bo postal prost igralec. Njegova slovenska zgodba je zanimiv dodaten element, saj bi lahko reprezentančno pot nadaljeval ob Dončiću, a njegova prihodnost v Los Angelesu bo odvisna predvsem od tega, ali bodo Lakers našli resnejšo rešitev pod obročem, ki jo krvavo potrebujejo.

Ni izključeno, da bi ga želeli zadržati kot cenovno sprejemljivega centra za rotacijo, vendar ni igralec, ki bi lahko sam nosil osrednjo težo pod obročema. Njegova usoda bo zato v veliki meri odvisna od tega, kaj bo klub našel na trgu.

Deandre Ayton ima igralčevo možnost v višini 8,1 milijona dolarjev. Po izpadu proti Oklahomi je dejal, da bo skupaj z agentom pretehtal, kaj je zanj najbolje. Na papirju je to za centra ugodna številka, a Lakers morajo oceniti, ali je res dolgoročna rešitev. V končnici ni prepričal do te mere, da bi lahko brez dvoma rekli, da je to center, ob katerem lahko Dončić napada naslov. Izjave trenerja JJ Redicka so dale misliti, ko se je pritoževal, da premalo zapira svojo raketo in pušča tekmecu odbite žoge in posledično nove priložnosti za dosego koša.

Kennard, Vanderbilt, Knecht in ostali: širina ali aduti pri menjavi igralcev

Luke Kennard ni pod pogodbo za prihodnjo sezono. Lakers ga lahko zadržijo, a le pod določenimi finančnimi pogoji. Kot ostrostrelec z razdalje je ob Dončiću zelo uporaben in takšne košarkarje v Los Angelesu potrebujejo. Vprašanje pa je, ali si bodo po dragih odločitvah pri Reavesu, Hachimuri, kakšnem novem dragem igralcu, centru ... lahko privoščili še enega specialista z dvomestno milijonsko pogodbo.

Jarred Vanderbilt ima pogodbo v višini 12,4 milijona dolarjev, vendar ni nujno varen. Glede na to, da ga Redick ni uporabljal veliko v rotaciji, bi se lahko znašel tudi v kakšnem paketu menjave za potencialno okrepitev kalifornijskega moštva.

Jake LaRavia ima pogodbo, ki mu bo v naslednji sezoni navrgla šest milijonov dolarjev. Nekajkrat je pokazal, da lahko vstopi na parket kot košarkar v rotaciji, vendar v končnici ni imel učinka, ki bi ga Lakers potrebovali.

Dalton Knecht ima pogodbo z Lakers, a je bil že večkrat omenjen kot igralec, ki bi lahko postal del menjave.

Pri Nicku Smithu Jr. odloča klub. Če ga Lakers želijo, ga lahko zadržijo za relativno majhen denar, 2,5 milijona dolarjev. Če ne, ga lahko spustijo na trg.

Sin LeBrona Jamesa Bronny James ima delno garantirano pogodbo za prihodnjo sezono v višini 2,29 milijona dolarjev. Zagotovljenega ima 1,26 milijona, ne pa celotnega zneska. Pri njem je športno in medijsko vprašanje povezano tudi z očetom. Če LeBron odide, bi bila Bronnyjeva pozicija še bolj negotova.

Adou Thiero je mlad in poceni košarkar z 2,15 milijona dolarjev vredno pogodbo. Če ga bo strokovni kader videl kot potencialnega igralca za širino kadra, ga lahko zadrži. Takšni poceni košarkarji bodo za Lakers pomembni, če bodo imeli v svojih vrstah košarkarje z višijimi plačami in bi morali gledati na skupni proračun.

Lakers torej nimajo težave z vprašanjem, kdo je prvi obraz prihodnosti. V en glas poudarjajo, da je to Dončića. Težave so drugje. LeBronova odločitev, Reavesova nova pogodba, Hachimurova cena, iskanje centra, krilnega košarkarja in morebitne menjave bodo določili, ali bo Los Angeles prihodnjo sezono zgradil ekipo za naslov ali pa bo Lukova era potrebovala še kakšno leto potrpežljivosti - v naslednji bo star že 28 let in ne bo več rosno mlad.