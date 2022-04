Do zadnjega trepetamo za nocojšnji nastop Dončića

Dallas Maverics v seriji na štiri zmage vodijo z 2:1. Tudi brez Luke Dončića so dvakrat zmagali. Po petkovem treningu so iz ekipe Mavericks sporočili, da je sobotni nastop Ljubljančana vprašljiv. Ali bo igral ali ne, bomo očitno izvedeli tik pred začetkom tekme. To bo še druga zaporedna tekma v Salt Lake Cityju. V četrtek so Mavsi z 31 točkami Jalena Brunsona v olimpijskem mestu že zmagali.

Luka Dončić (left calf strain) and Frank Ntilikina (illness recovery) are both questionable for Game 4 in Utah.



Tim Hardaway Jr. (left foot surgery) will remain out. — Mavs PR (@MavsPR) April 22, 2022

Še bolj pomembna tekma v noči na nedeljo čaka Gorana Dragića in njegov Brooklyn, saj so prvi dve tekmi z Bostonom izgubili. Zdaj dve igrajo v domači dvorani. Zaostanka z 0:3 si res ne želijo. Philadelphia si kot prva že lahko pribori uvrstitev v drugi krog.