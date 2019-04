Denver proti Spursom s prvo zaključno žogo

V noči na petek bo v ligi NBA na sporedu ena tekma. Na peti tekmi se bodo v San Antoniu pomerili domači Spurs in Denver. Nuggets v konferenčnem četrtfinalu vodijo s 3:2 v zmagah in bi si z morebitno četrto zmago že priborili napredovanje in nastop v polfinalu. San Antonio je po treh odigranih tekmah vodil z 2:1, Denver pa je z dvema zaporednima zmagama potek polfinala preobrnil v svojo korist.

Do zdaj je znanih šest potnikov v konferenčni polfinale. Vse je že odločeno na Vzhodu, kjer se bosta v polfinalu pomerila Boston in Milwaukee ter Philadelphia in Toronto. Svojo vstopnico med najboljše štiri sta si že priborila Houston in Portland.

Konferenčni četrtfinale, 25. april:

Konferenčni četrtfinale, izidi v zmagah: Zahodna konferenca: Golden State Warriors – Los Angeles Clippers 3:2

Houston Rockets : Utah Jazz 4:1

Portland Trail Blazers : Oklahoma City Thunder 4:1

Denver Nuggets – San Antonio Spurs 3:2 Vzhodna konferenca: Milwaukee Bucks : Detroit Pistons 4:0

Boston Celtics : Indiana Pacers 4:0

Philadelphia 76ers : Brooklyn Nets 4:1

Toronto Raptors : Orlando Magic 4:1 Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

Preberite še: