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Avtor:
Š. L.

Sreda,
1. 7. 2026,
16.42

Osveženo pred

8 minut

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Natisni članek
Dejan Jakara KK Krka Novo mesto Domen Zevnik

Sreda, 1. 7. 2026, 16.42

8 minut

Dejan Jakara zapušča Krko, v glavno vlogo stopa Zevnik

Avtor:
Š. L.

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Dejan Jakara, Krka | Foto Aleš Fevžer

Foto: Aleš Fevžer

Zdaj je že jasno, da sta Krka in trener Dejan Jakara končala svojo skupno pot. 40-letni Jakara bo svojo pot nadaljeval v Slovanu iz Bratislave, Krko pa bo po novem vodil njegov dozdajšnji pomočnik in selektor reprezentance do 18 let, Domen Zevnik.

Čeprav sta tako Dejan Jakara kot vodstvo Krke po koncu minule sezone poudarjala, da si ob uspešnem delu želita nadaljevanja skupne zgodbe, pa je jasno, da obe strani skupne zgodbe ne bosta nadaljevali in sta ostali na nasprotnih bregovih. 40-letni slovenski trener se je na klop Krke usedel junija 2024, v zadnjih dveh sezonah pa klub dvakrat popeljal do obstanka v ligi ABA in dveh final državnega prvenstva. Zdaj ga znova čaka vrnitev na tuje, natančneje na Slovaško, kjer bo vodil novopečenga ABA-ligaša Slovana iz Bratislave, ki si ob investicijah želi storiti velik korak naprej tudi v košarkarskem smislu.

Na klopi Krke pa bo dirigentsko palico po novem vrtel Domen Zevnik, ki je bil do zdaj pomočnik Jakare, letos poleti pa vodi izbrano vrsto do 18 let, ki jo v Trentinu čez slab mesec dni čaka začetek evropskega prvenstva. Izbrano vrsto do 18 let je vodil že lani in jo popeljal do šestega mesta na EP, zatem ga je pod svoje okrilje kot pomočnika vzel tudi selektor Aleksander Sekulić. Zevnik, sicer nekdanji košarkar, je pred tem šest sezon vodil tudi Krkino mladinsko šolo, zadnji dve sezoni pa je bil, kot že omenjeno pomočnik Jakare. Zdaj 32-letnika čaka prvi preizkus na velikem odru.

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