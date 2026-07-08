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Avtor:
STA

Sreda,
8. 7. 2026,
15.01

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Dejan Jakara Slovan Bratislava

Sreda, 8. 7. 2026, 15.01

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Košarkarska tržnica

Dejan Jakara novi trener Slovana iz Bratislave

Avtor:
STA

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Dejan Jakara, Krka | Dejan Jakara je prevzel trenersko delo v bratislavskem Slovanu. | Foto Aleš Fevžer

Dejan Jakara je prevzel trenersko delo v bratislavskem Slovanu.

Foto: Aleš Fevžer

Dejan Jakara je postal novi glavni trener slovaškega košarkarskega moštva Slovana iz Bratislave, so danes potrdili v klubu. Izkušeni slovenski trener začenja novo poglavje v karieri, potem ko je preteklo sezono vodil Krko. Slovan bo v sezoni 2026/27 zaigral v regionalni ligi Aba.

"Jakara prinaša bogate izkušnje, ki jih je nabral med uspešnim vodenjem ekip, kot sta črnogorski Derby in domžalski Helios, v sezoni 2017/18 je bil glavni trener Brna," so zapisali pri Slovanu.

Štiridesetletni Jakara slovi po svojih vodstvenih sposobnostih, košarkarskem znanju in sposobnosti sestavljanja konkurenčnih ekip, so slovenskega trenerja predstavili v slovaškem klubu.

Kranjčan je v trenerske vode vstopil po koncu igralske kariere, v kateri je nastopal za Triglav Kranj, Šenčur in Janče Ljubljana.

Nazadnje je med letoma 2024 in 2026 deloval kot glavni trener Krke. Poleg tega je v preteklosti sodeloval s slovenskimi mladinskimi in kadetskimi reprezentancami.

"Dejan Jakara je bil že od začetka eden od trenerjev, za katere smo se močno zanimali. Je sodoben trener nove generacije, ki je kljub mladosti pridobil dragocene izkušnje na najvišji regionalni ravni, vključno z ligo Aba. Cenimo njegov temeljit pristop, metodičnost, pozornost in jasno vizijo, kako naj ekipa deluje v obrambi in napadu," je ob predstavitvi novega trenerja za spletno stran kluba dejal Radoslav Rančik, generalni direktor Slovana.

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