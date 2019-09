Danes bodo znani še zadnji potniki med 16 najboljših

Zadnji dan prvega dela svetovnega prvenstva v košarki na Kitajskem bo prinesel še zadnje potnike med najboljših 16 reprezentanc na SP. Napredovanje so si že priborili košarkarji ZDA, Brazilije, Francije, Dominikanske republike, Litve in Avstralije. Za zadnja mesta se bodo pomerile reprezentance Grčije in Nove Zelandije ter Turčije in Češke.