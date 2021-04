Danes bodo dobili tekmece, selektorja še ne

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenija: evropski prvak (vsaj) pet let

Slovenija: evropski prvak (vsaj) pet let Foto: Vid Ponikvar

Na današnjem žrebu predtekmovalnih skupin EuroBasketa 2022 bo slovenska košarkarska reprezentanca kot aktualni evropski prvak izvedela imena prvih tekmecev in kraj, v katerem se bo prihodnje leto podala na pot branjenja največje lovorike v zgodovini slovenskega moštvenega športa.

Pred natančno 1.320 dnevi je Goran Dragić kot kapetan slovenske reprezentance visoko v zrak dvignil pokal ob doseženem naslovu evropskega košarkarskega prvaka. Ta ostaja v slovenski lasti. In bo ostal še vsaj dobrih 500 dni, kolikor nas loči do finala naslednjega EuroBasketa. Gostil ga bo Berlin, in sicer v mogočni Mercedes-Benz Areni (nekdanji O2). Le nekaj korakov oddaljena glasbena dvorana Verti pa bo danes prizorišče žreba predtekmovalnih skupin tega evropskega prvenstva. Žreb se bo začel ob 13.00.

Slovensko vprašanje: v Kölnu ali Milanu?

Čeprav je Slovenija aktualni evropski prvak, si je morala nastop na prvenstvu zagotoviti v kvalifikacijah. In ker je pred tem v neuspešnih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo močno pokvarila svoj položaj na Fibini lestvici, bo kroglica z napisom Slovenija razporejena v tretji boben. Zaradi predhodnih partnerstev, ki jih omogoča Fiba (vsaka država gostiteljica si je lahko izbrala eno reprezentanco, s katero bo igrala v prvem delu EP), je obenem tudi že jasno, da se bodo Slovenci ob Poljakih, Turkih in Hrvatih v prvem delu tekmovanja zanesljivo izognili tudi Čehom in Gruzincem. EuroBasket 2022 se bo tako za Slovenijo začel ali v Milanu ali v Kölnu.

Aleksander Sekulić: nazadnje slovenski selektor. Tudi v prihodnje? Foto: Sportida

Tretjič v štirih državah

Slovenija, za katero bo to še štirinajsti zaporedni nastop na zaključnem turnirju, pa ni le zadnji evropski prvak, temveč tudi zadnja država, ki je evropsko prvenstvo gostila v celoti (leta 2013). Vlogo gostitelja si bodo leta 2022 namreč še tretjič zapored razdelile štiri države. Skupinski del prvenstva bo potekal v Milanu (Italija), Tbilisiju (Gruzija), Pragi (Češka) in v Kölnu (Nemčija), v izločilnem delu pa se bodo najboljše reprezentance preselile v Berlin. Prvenstvo, na katerem bo znova sodelovalo kar 24 reprezentanc, bo potekalo med prvim in 18. septembrom 2022.

Kdo bo selektor?

Kakovosti predtekmovalne skupine pa zanesljivo ne bo mogel oceniti selektor slovenske reprezentance. Izbrana vrsta namreč še vedno nima prvega dirigenta. Pri Košarkarski zvezi Slovenije so potrdili le seznam treh kandidatov, na katerem so Španec Xavi Pascual, Grk Dimitrios Itoudis in adut iz domačega trenerskega bazena Aleksander Sekulić. Vprašanje selektorja pa je trenutno bolj kot v luči EuroBasketa 2022 pomembno zaradi poletnih kvalifikacij v Kaunasu (29. 6.–4. 7.), na katerih si bo Slovenija poskušala izboriti nastop na olimpijskih igrah v Tokiu.