Crvena zvezda s prvo zaključno žogo

Danes bo v Podgorici na sporedu tretja in morda že odločilna tekma v boju za naslov prvakov ABA lige. Košarkarji Crvene zvezde so na prvih dveh tekmah v Beogradu pometli z Budućnostjo, Beograjčani pa so dobili vseh pet medsebojnih tekem v tej sezoni. Lani je bila v finalu boljša Budućnost, ki je slavila s 3:1 v zmagah, odločilno zmago pa so si črnogorski košarkarji priigrali ravno v domači Podgorici.