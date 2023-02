Chicago proti Milwaukeeju, brez Dragića in Giannisa?

Milwaukee Bucks z Giannisom Antetokounmpom (32,5 točke in 12,3 skoka na tekmo) so s 40 zmagami in le 17 zmagami na drugem mestu vzhodne konference. Z dvema zmagama več so boljši le Boston Celtics. Chicago Bulls bodo za uvrstitev v končnico morali zaigrati bolje, saj s 26 zmagami in 32 porazi trenutno zasedajo 11. mesto.

Foto: Guliverimage Biki so tokratnega nasprotnika to sezono že premagali, in sicer konec decembra po podaljšku. Pa čeprav je takrat Giannis dosegel kar 45 točk. Pri Chicagu je bil z 42 točkami prvi strelec tiste tekme DeMar DeRozan.

Goran Dragić je bil na zadnjih tekmah pri Bulls v stranski vlogi. Igral je do največ 15 minut na tekmo in dal največ pet točk. Zaradi zatečenega levega kolena naj bi Ljubljančan izpustil še drugo tekmo zapored. Vprašljiv je tudi nastop DeRozana. Enako velja za Antetokounmpa.

Liga NBA, 16. februar:

Lestvica: