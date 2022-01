Carlisle se vrača v Dallas, kjer ga čaka nemogoča naloga

Danes Rick Carlisle vodi Indiano Pacers. Foto: Guliver Image Rick Carlisle je bil kar 13 let trener Dallas Mavericksov. Po lanski sezoni je klub Marca Cubana zapustil. Govorilo se je, da z Luko Dončićem nista bila vedno na isti valovni dolžini. Zdaj je glavni trener Indiana Pacers. A na Dallas ga še vedno vežejo spomini. Pa tudi družina, ki je zaradi šoloobvezne hčerke ostala v Teksasu. To soboto Pacersi gostujejo v Dallasu. "Lepo bo, ko bom videl veliko ljudi, ki so mi blizu in so bili zelo pomembni za vse, kar smo dosegli. Spisali smo veliko lepih spominov," je ob vrnitvi v Dallas dejal Carlisle. Leta 2011 so Mavericks takrat na čelu z Dirkom Nowitzkim osvojili ligo šampionske prstane.

Carlisle Indiano vodi drugič. Za zdaj niso najuspešnejši, saj imajo 18 zmag in kar 32 porazov. Na zadnjih 20 tekmah so zmagali samo šestkrat. Dobili so sicer zadnjo tekmo, ko so s 113:110 premagali Oklahomo City Thunder. Težko bodo videli končnico. Mavericks bodo zanje visoka ovira in Carlisle to sam najbolje ve. V pogovoru za Dallas Moring News je z izbranimi besedami govoril o Dončiću, ki je s povprečjem 25,2 točke, 8,7 asistence in 8,9 skoka najzaslužnejši, da je Dallas pri 28 zmagah (21 porazov).

"Dončić je eden najboljših na svetu. Skoraj nemogoče je narediti načrt, kako igrati proti njemu. Lahko te premaga na različne načine," je razlagal Carlisle. To bo drugi obračun Indiane in Dallasa to sezono. Na začetku decembra so Pacers zmagali s 106:93. Dončić je dal 27 točk. A danes so Mavericks v veliko boljši formi. Na zadnjih desetih tekmah so zmagali sedemkrat. "Takrat ni bil povsem zdrav. Imeli smo nekaj sreče. Zdaj pa sta oba s Porzingisom videti zelo dobro. Pred nami je zelo velik izziv."