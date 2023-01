Chicago Bulls z Goranom Dragićem čaka težko gostovanje. Philadelphia 76ers namreč na domačem parketu niso izgubili zadnjih 11 tekem. Phila je s 23 zmagami in 14 porazi tik pod vrhom vzhodne konference. Chicago ima šest zmag manj. Konec oktobra so se že pomerili, 76ers pa so zmagali s 114:109. Takrat je dal Joel Embiid 25 točk, sicer pa je s povprečjem 33,5 točke in 9,9 skoka med tremi najboljšimi posamezniki sezone.

V zahodni konferenci pa so na domačem parketu izvrstni Denver Nuggets. Dobili so zadnjih devet domačih tekem, nazadnje so večer prej s 122:91 premagali Los Angeles Clippers in so s 25 zmagami ter 13 porazi tudi vodilna ekipa konference. A tokratni nasprotniki Vlatka Čančarja, Nikole Jokića in soigralcev bodo Cleveland Cavaliers, ki imajo prav tako 25 zmag, a en poraz več.

Liga NBA, 6. januar:

Lestvica: