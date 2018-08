Brata Dragić prejela državno odlikovanje predsednika Republike Srbske

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska košarkarja Goran in Zoran Dragić sta v torek iz rok predsednika Republike Srbske Milorada Dodika v Banjaluki prejela državno odlikovanje za zasluge za tamkajšnji narod.

Slovenska košarkarja Goran Dragić, kapetan Slovenije ob lanskem pohodu do naslova evropskega prvaka, in njegov brat Zoran Dragić imata korenine v Republiki Srbski, nanju pa so očitno zelo ponosni tudi tam.

V Banjaluki, ki je prestolnica entitete Republike Srbske, so jima tako včeraj pripravili sprejem, na katerem ju je v svojem uradu gostil predsednik Republike Srbske Milorad Dodik in jima podelil dve odlikovanji. Medaljo Njegoša I. reda in medaljo za zasluge za narod. Ukaz za podelitev medalj je predsednik Dodik podpisal že na dan svetega Vida, ki ga Srbska pravoslavna cerkev praznuje 28. junija. Svetega Vida v Republiki Srbski sicer častijo tudi kot zaveznika tamkajšnje vojske.

Priznanji je prejel tudi Zoran Dragić. Foto: Urad predsednika Republike Srbske

Dodik je ob podelitvi povedal, da sta si Dragića priznanji prislužila zaradi humanitarnih, duhovnih, kulturnih in športnih zaslug, ki so doprinesle k razvoju in prepoznavanju Republike Srbske.

Slovitejši od bratov Dragić, Goran, ki je bil seveda v središču pozornosti, se je ob tem v pogovoru za nekatere tamkajšnje medije zahvalil za priznanje in dodal, da se vedno rad vrača v Republiko Srbsko.

Goran Dragić sicer preživlja proste dni med sezonama v najmočnejši košarkarski ligi NBA, v kateri igra za Miami Heat, njegov brat Zoran Dragić, ki je nazadnje igral za turški Anadolu Efes, pa je v fazi rehabilitacije po hujši poškodbi in še nima kluba.