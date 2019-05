Bosta že danes znana finalista državnega prvenstva?

Danes bodo štiri najboljše ekipe letošnje sezone lige Nova KBM odigrale povratni tekmi polfinalnih serij. Koprčani in Ljubljančani so si na prvih tekmah, pred domačimi gledalci, priigrali prvo zaključno žogo za uvrstitev v finale državnega prvenstva. V Novem mestu se bosta pomerila Krka in Sixt Primorska, kasneje pa bosta v Domžalah na parket stopila še Helios Suns in Petrol Olimpija.