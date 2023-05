Bosta v noči na soboto znana še dva konferenčna finalista?

V noči na soboto bosta v ligi NBA na sporedu dva obračuna. V vzhodni konferenci se bosta pomerila Miami Heat in New York Knicks, na zahodu pa bosta igrala Los Angeles Lakers in Golden State Warriors. Obetata se dva zelo zanimiva dvoboja.

V končnici košarkarske lige NBA se nadaljuje dvoboji za uvrstitev v konferenčni finale. Najprej bosta igrala Miami Heat in New York Knicks. Za ekipi bo to že šesto medsebojno srečanje. Miami, ki vodi s 3:2 v zmagah, si bo poskušal zagotoviti napredovanje, medtem pa Knicksi upajo, da bodo izsilili sedmo tekmo. Zadnjo tekmo so dobili košarkarji New York Knicks.

V zahodni konferenci bosta igrala Los Angeles Lakers in Golden State Warriors, ki bodo prav tako igraloi šesto tekmo. Lakers trenutno vodijo s 3:2, vendar so Warriors zmagali zadnje srečanje, ko je s 27 točkami blestel Stephen Curry. Na drugi strani LA Lakers vodita LeBron James in Anthony Davis.

V zahodni konferenci se je že v konferenčni finale uvrstila ekipa Denver Nuggets, kjer igra tudi naš Vlatko Čančar.

Liga NBA, 12. maj