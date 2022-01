Bo imel Golden State do Minnesote več usmiljenja kot do Dallasa?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Minuli dve noči smo zaradi Luke Dončića malo manj spali, v noči na petek in soboto pa Dallas Mavericks ne igrajo. To noč sta v ligi NBA na sporedu le dve tekmi.

LeBron James in njegovi Los Angeles Lakers gostujejo v Philadelphii. 76ers imajo v svojih vrstah Joela Embiida, ki je na zadnji tekmi navdušil s kar 42 točkami. Lakers imajo 24 zmag in 24 porazov, 76ers pa 28 zmag in 19 porazov.

V drugi tekmi večera pa Golden State Warriors gostijo Minnesoto Timberwolves. Prvi so dva dni nazaj nadigrali Dallas Maverickse, drugi pa imajo vročega Anthonyja Edwardsa, ki je Portlandu nasul kar 40 točk. Warriors so s 35 zmagami in 13 porazi druga najboljša ekipa dosedanjega dela prvenstva.

Liga NBA, 27. januar: Philadelphia 76ers - Los Angeles Lakers

Golden State Warriors - Minnesota Timberwolves

Lestvica: