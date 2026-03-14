Avtor:
A. T. K.

14. 3. 2026,
13.48

Bizarni prizori na košarkarski tekmi: po silovitem zabijanju se je na igralca zrušil koš #video

koš | Na košarkarski tekmi med Kvarnerjem in Splitom se je zgodil nenavaden dogodek. Na ameriškega košarkarja Demajea Wigginsa, ki je silovito zabil žogo v obroč, se je zvrnila konstrukcija s košem.

Nenavaden in potencialno nevaren prizor se je v petek zgodil na tekmi 23. kroga hrvaške košarkarske lige SuperSport Premijer liga, na kateri sta se v dvorani Center Zamet na Reki pomerili ekipi Kvarnerja in Splita.

V 18. minuti srečanja je košarkar Splita Demajeo Wiggins silovito zabil žogo v obroč in se nato – kot to igralci pogosto storijo po atraktivnem zabijanju – za trenutek obesil nanj. Takrat pa se je zgodilo nekaj, česar v dvorani ni pričakoval nihče: celotna konstrukcija koša se je zrušila naravnost nanj, poroča spletna stran Rijeka danas.

Prizor je za hip šokiral igralce, sodnike in gledalce, saj bi se lahko končal precej huje. Igralci na parketu so takoj pritekli do Wigginsa in skupaj dvignili konstrukcijo koša, da so ga lahko osvobodili. Na srečo se je ameriški košarkar kmalu pobral s parketa. Čeprav se je za trenutek držal za desno nogo, je lahko vstal in naj ne bi utrpel hujših poškodb.

Po prvih ocenah naj bi se incident zgodil, ker konstrukcija koša ni bila dovolj dobro pritrjena. Zaradi varnosti so organizatorji tekmo za približno deset minut prekinili, medtem ko so zaposleni v dvorani konstrukcijo ponovno ustrezno pritrdili.

Ko je bil koš ponovno zavarovan, so srečanje nadaljevali, nenavadni dogodek pa bo gotovo ostal ena najbolj bizarnih scen letošnje sezone v hrvaški košarkarski ligi.

Preberite še:

Shai Gilgeous-Alexander
Sportal Nor zaključek poslastice v Oklahomi, Gilgeous-Alexander izenačil rekord Chamberlaina

košarka drama incident
