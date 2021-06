Barkley napovedal konec. Ima Dallas odgovor?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko je Dallas dobil uvodni tekmi prvega kroga končnice proti LA Clippers, je Luko Dončića in ekipo marsikdo že videl v konferenčnem polfinalu. Toda zasedba iz Kalifornije je odgovorila z enako mero, dobila dve tekmi zaporedoma in bo tako v noči na četrtek (4.00) pred svojimi navijači lovila prvo zaključno žogo.

"Menim, da je konec. Dallas ne bo dobil nobene tekme. LA Clippers bodo napredovali s štirimi zaporednimi zmagami," je pred dnevi v pogovorni oddaji na TNT modroval legendarni Charles Barkley. Zasedba iz Teksasa ima zdaj idealno priložnost, da to demantira.

Čeprav sta uvodni tekmi pokazali, da je ključ do Dallasove zmage razpoloženost večjega števila igralcev, pa je kot na dlani, da bo največ odvisno od zdravstvenega statusa Luke Dončića. Slovenski zvezdnik je na prvih treh tekmah v povprečju dosegal 38 točk, 8,7 skoka in devet asistenc, nato pa v četrti tekmi ob vidnih težavah z vratom vknjižil 19 točk, šest skokov in šest asistenc. "Njegovo stanje je nekoliko boljše," je Ljubljančanov nastop dan pred tekmo potrdil trener Dallasa Rick Carlisle, srbski center Boban Marjanović pa je pristavil: "Težko govorim v njegovem imenu. A vidi se, da ga še vedno boli."

Še pred tekmo Dalllas - LA Clippers bodo v noči na četrtek napredovanje v drugi krog končnice lovili Philadelphia, Atlanta in Utah. Vsi trije namreč v svojih serijah vodijo z rezultatom 3:1.