Antetokounmpo Milwaukeeju priigral izenačenje proti Bostonu

Košarkarji Milwaukee Bucks so v 1. krogu končnice severnoameriške lige NBA v četrti tekmi vzhodne konference premagali Boston s 104:102 in serijo, v kateri ekipe igrajo na štiri zmage, poravnali na 2:2. Junak tekme je bil Giannis Antetokounmpo, ki je odločilni koš za zmago dosegel 5,1 sekunde pred zadnjim zvokom sirene. Indiana proti Clevelandu lovi tretjo zmago, Golden Stare pa proti San Antoniu "metlo" in napredovanje v drugi krog.