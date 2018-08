Američan Jimmie Hunt poslej za Celjane

Ameriški košarkar Jimmie Hunt je postal novi član slovenskega drugoligaša iz Celja, so sporočili iz tega kluba. Šestintridesetletni in 188 cm visoki igralec je organizator igre in je nazadnje igral v vrstah Levskega iz Sofije. Med letoma 2005 in 2007 je igral za Šentjur, pa nato tudi za Kolin, Balkan, Euroins Cherno in Fraport Skyliners.

"Zelo sem vesel, da sem se vrnil v Slovenijo. Tukaj imam veliko spominov in prijateljev. Slovenci so zelo prijazni in cenijo prijateljstvo, kar osebno zelo spoštujem. Komaj že čakam na pričetek sezone in projekta, ki smo si ga zastavili v klubu. Imamo odlično ekipo, ki je zelo profesionalna in maksimalno osredotočena na novo sezono. Vedno sem dal 100 odstotno in to je tisto, kar bom naredil tudi tukaj, da dosežemo najboljši možni rezultat," je dejal Hunt.