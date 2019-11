V živo: Bo Krka v Zagrebu sledila Olimpiji in Primorski?

Koper Primorska je v nedeljo gostovala v Beogradu pri Megi Bemax in jo premagala z 79:73. Američan Stephen Holt je bil z 19 točkami najboljši strelec slovenskih prvakov, po 15 sta jih dodala Lance Cristopher Harris in Marko Jagodić Kuridža.

Košarkarji Cedevite Olimpije so v sedmem krogu lige ABA v domačih Stožicah s 93:89 porazili beograjski FMP in skočili na vrh razpredelnice, Koper Primorska je v nedeljo z 79:73 v gosteh premagala predzadnjo Mego Bemax.

Cedevita Olimpija je v tej sezoni jadranske lige izgubila le enkrat. Foto: Grega Valančič/Sportida

Najboljši strelec v zeleno-oranžnem dresu je bil Codi Miller-McIntyre z 21 točkami. Ryan Boatright je tekmo sklenil s 15 točkami, Jaka Blažič s 14, Mikael Hopkins pa je z 10 točkami in 10 skoki vknjižil dvojnega dvojčka. Najboljši strelec FMP je bil Stefan Đorđević s 17 točkami.

Cedevita Olimpija je tekmo odprla bombastično, takoj po sodnikovem metu žoge je enega najhitrejših košev v jadranski ligi dosegel Jaka Blažič:

Were this the fastest scored points ever in the #ABALiga history?@JakaBlazic of @KKCedOL with a dunk! pic.twitter.com/R7tqNsv2x0