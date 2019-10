Cedevita Olimpija po dveh podaljških vendarle boljša od Igokee

Jaka Blažič je bil s 30 točkami prvi strelec tekme v Laktaših, 20 jih je dosegel Ryan Jamar Boatright, 16 pa Codi Miller-McIntyre. Keenan Cortez Evans je bil z 20 točkami najboljši strelec domačih, po 16 sta jih dodala še Marko Tomas in Rashad DeAndre Vaughn.

The guy can jump! What a block by @Ryanboatright11 of @KKCedOL! #ABALiga pic.twitter.com/C7RfIu7E0C