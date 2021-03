Cedevita Olimpija in Krka brez tekem v ligi ABA

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Iz vodstva košarkarske lige Aba so sporočili, da zaradi primerov okužb s covidom-19 odpadeta naslednji tekmi slovenskih klubov v regionalnem tekmovanju. Prestavili so današnji tekmi 23. kroga Cibona - Cedevita Olimpija in Krka - Split.