Druga zmaga: Cedeviti Olimpiji slovensko-hrvaški derbi

Košarkarji Cedevite Olimpije so v 2. krogu ABA lige prišli še do druge zmage. V Stožicah so bili v slovensko-hrvaškem derbiju s 79:70 boljši od zagrebške Cibone. Koper Primorska je v soboto v domači dvorani pripravila veliko presenečenje in z 68:56 odpravila beograjski Partizan. Slovenski prvaki so v prvem krogu zabeležili visok poraz proti Crveni zvezdi. Tretji slovenski predstavnik Krka bo v ponedeljek lovil prvo zmago pri Zadru.

Primorska šokirala Partizan

Primorci so odločno odprli tekmo s Partizanom in so že v četrti minuti vodili s 13:3 in so minimalno prednost držali skozi celotni prvi polčas. Koprčani tokrat niso ponovili slabe četrtine s prejšnje tekme, ki jim je odnesla možnosti za zmago. V tretji četrtini so še stopili na plin in Partizan je bil nemočen, tik pred koncem tega dela pa so Primorci vodili že s prednostjo 18 točk (52:34). Beograjčani so v zadnjem delu sicer zaigrali bolje, a so domači košarkarji brez težav prednost ohranili do konca tekme in dosegli premierno zmago v ABA ligi.

Pri Koprčanih je Lance Harris dosegel 17 točk, od tega štiri trojke, Jagodić Kuridža pa je 11 točkam za dvojni dvojček dodal še 12 skokov. Žan Mark Šiško je ob 13 točkah imel še devet podaj.

