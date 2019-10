Cedevita Olimpija z visoko zmago prestala krst v ligi ABA

Ljubljančani, ki so zadeli kar 15 trojk, so prevladovali praktično celo tekmo, domači so vodili le pri izidu 2:0. Za Olimpijo je bil v Beogradu najbolj razpoložen Marko Simonović, ki je dosegel 24 točk, Codi Miller-McIntyre je dosegel dvojni dvojček (14 točk, 10 skokov). Zanimivo, pri poražencih je bil tudi strelsko najboljši Marko Simonović, zbral je 12 točk. Slovenski košarkar Jurij Macura je igral dobrih pet minut in pol ter zbral dva skoka in blokado.

Liga ABA, 1. krog:

Lestvica:

Preberite še: