Hud poraz Primorske v Beogradu

Po Cedeviti Olimpiji so ligo ABA odprli tudi košarkarji Kopra Primorske in v Beogradu pri branilcu naslova Crveni zvezdi doživeli visok poraz (64:90). Na drugi nedeljski tekmi je Budućnost s 93:80 ugnala Zadar. Krka bo v ponedeljek zaključila prvi krog z obračunom proti FMP-ju.

Koprčani so v Srbiji po prvi četrtini zaostajali za sedem (21:28), v drugi pa zmogli le tri točke, tako da je ob polčasu semafor kazal že 45:24 za Crveno zvezdo, ki je v nadaljevanju prednost zvišala celo na +36, na koncu pa slavila za 26 točk (90:64).

Pri domačih je bil z 18 točkami najbolj razpoložen Lorenzo Brown, pri Primorski pa s 17 Lance Christopher Harris, 12 jih je dodal Žiga Dimec.

Olimpija uspešna pri Megi

Kot prva je bila na delu Cedevita Olimpija, ki je v prvem krogu gostovala gostovala v Beogradu pri Megi Bemax, vodila celotno tekmo in na koncu slavila s 63:87. Ljubljančani, ki so zadeli kar 15 trojk, so prevladovali praktično celo tekmo, domači so vodili le pri izidu 2:0. Za Olimpijo je bil v Beogradu najbolj razpoložen Marko Simonović, ki je dosegel 24 točk, Codi Miller-McIntyre je dosegel dvojni dvojček (14 točk, 10 skokov).

Cedevita Olimpija je ligo ABA odprla z zmago. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Zanimivo, pri poražencih je bil tudi strelsko najboljši Marko Simonović, zbral je 12 točk. Slovenski košarkar Jurij Macura je igral dobrih pet minut in pol ter zbral dva skoka in blokado.

