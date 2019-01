Olimpija ob 19. uri nad Cedevito

Krka je v petek po napetem zaključku tekme izgubila proti Igokei (69:71). Tragični junak Krke je bil Marko Jošilo, ki je izgubil žogo v zadnjem napadu, s 27 točkami pa je bil prvi strelec srečanja.

Krka je v zaključku srečanja izgubila z Igokeo. Foto: Nebojša Paraušić/Sportida

Krka je sicer dobro odprla srečanje proti Igokei, povedla z 20:12, nato pa so bolje zaigrali tudi košarkarji iz kluba iz Bosne in Hercegovine. Do konca prve četrtine so prednost novomeške ekipe izničili, v drugih desetih minutah pa so vodili tudi že z devetimi točkami prednosti. Dolenjci so se nato zbrali, ujeli priključek, v napeti končnici pa so zapravili možnosti za četrti uspeh.

17 sekund do konca je Jošilo pri izidu 69:69 izgubil žogo, s polaganjem pa je napako prvega strelca tekme kaznoval Đorđe Milošević. Jošilo je šest sekund do konca poskusil še s trojko, a je bil neuspešen. Igokea je slavila z 71:69.

Pri Krki je 15 točk dosegel novinec v novomeškem dresu Dominik Mavra, Jure Lalić je prispeval 10 točk. Pri Igokei je bil strelsko najuspešnejši Milošević s 14 točkami.

