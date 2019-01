Partizan ponižal Krko, Olimpija gosti Mego

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V 15. krogu lige ABA je Krka gostovala v Beogradu pri Partizanu, ki so ga Novomeščani v prvem delu prvenstva presenetili na domačem parketu. Tokrat je bil Partizan zanesljivo boljši, beograjska ekipa je slavila s kar 87:55. Krka tako ostaja pri štirih zmagah. Druga slovenska ekipa, ki nastopa v regionalni ligi, Olimpija bo v nedeljo v Stožicah pričakala Mego. Obračun Olimpije in Mege si bo mogoče ogledati v prenosu na Planetu.

Krka je v Beogradu stik s Partizanom držala le prvih nekaj minut srečanja, nato pa so košarkarji beograjskega kluba zagospodarili na igrišču. Ob koncu prvega polčasa je Krki zaostanek uspelo znižati na manj kot deset točk zaostanka (39:30), a so bili domači v drugem polčasu razred zase. Prednost je rasla iz minute v minuto, Partizan je na koncu slavil z 32 točkami naskoka. Krka tako ostaja na zadnjem mestu ABA lige s štirimi zmagami in 11 porazi. Novomeška ekipa je izgubila kar 23 žog.

Za ekipo Krke je prvič v tej sezoni zaigral Marko Jošilo, ki je ob povratku prispeval devet točk. Največ jih za Krko dosegel Luka Lapornik, ki je v novomeški ekipi s 13 točkami edini presegel dvomestno število točk. Marcus Paige je za Partizan prispeval 17 točk.

