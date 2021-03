V živo: Tadej Pogačar v skupini favoritov na čelu dirke

Strade Bianche 2021, potek dirke: 47 km do cilja: Alaphilippe je z napadom kakšnih 50 kilometrov pred ciljem naredil še dodatno selekcijo, zdaj svetovni prvak vozi v vodilni skupini favoritov, ob Van Aertu, van der Poelu in še nekaterimi asi, v tej elitni skupini pa vztraja tudi lanski šampion francoske pentlje Pogačar. Greg Van Avermaet je popustil, prehitela ga je tudi skupinica z Jakobom Fuglasngom. 55 km do cilja: v ospredju se zdaj vozi večja skupina kolesarjev z Gregom Van Avermaetom, Kasperjem Asgreenom in tudi Pogačarjevim moštvenim kolegom Davidejem Formolom. Vodilni imajo le kakšnih 15 sekund prednosti pred skupino favoritov z Van Aertom, van der Poelom, Juliankm Alaphilippom, teh pa se drži tudi Pogačar. 64 km do cilja: v vodstvu se zdaj vozijo Gianni Vermeersch (Alpecin-Fenix), Gonzalo Serrano (Movistar) in Andreas Kron (Lotto Soudal), a le 19 sekund pred glavnino. V tej spet vozi tudi Pogačar in se počasi prebija v ospredje, kjer so se ustalili favoriti. 67 km do cilja: kolesarji so na makadamskem odseku San Martino di Grania in številni so imeli težave s predrtimi pnevmatikami, med osmoljenci, ki so morali ob cesti počakati na pomoč mehanikov, smo opazili tudi našega aduta Tadeja Pogačarja (UAE Emirates). Upamo, da ne bo izgubil preveč časa. ♂️ Strade Bianche @eolo_it



📌 Km 117 - San Martino in Grania

🚴‍♂️ @LoicVliegen

⏱️ 20" > Gruppo

🏁 67 km

💻 Live: https://t.co/4SJIZuRQ97#StradeBianche pic.twitter.com/q7hTTIDl37 — Strade Bianche (@StradeBianche) March 6, 2021 70 km do cilja: Ubežnikom sta se uspela priključiti še Rudy Molard (Groupama-FDJ) in Loic Vliegen (Intermarché-Wanty-Gobert), sedmerica zdaj kolesari le še slabih 30 sekund pred glavnino, v tej pa glavni favoriti za končno zmago še varčujejo z močmi. Na čelu glavnine se sicer vozita zagrizena rivala še iz ciklokrosa, Rogličev moštveni kolega, Belgijec Wout Van Aert in Nizozemec Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix). 80 km do cilja: V ospredju so ostali le še Petilli, Walsleben, Ledanois, Van der Sande in Zoccarato, ohranjajo še dobro minuto prednosti pred glavnino. 100 km do cilja: Ubežniki so imeli že slabe štiri minute prednosti pred glavnino, a je ta nato dvignila tempo ter zaostanek zmanjšala na manj kot minuto. ♂️ Strade Bianche @eolo_it



📌 Km 84 - Lucignano d'Asso

🚴‍♂️@pwalsleben, @ZOCC2, Tagliani, Rivi, @SimonePetilli, @Toshvds, @KevinLedanois, Bevilacqua

⏱️ 1'07"> Gruppo

🏁 100 km

💻 Live: https://t.co/4SJIZuRQ97#StradeBianche pic.twitter.com/aL45oEZP8y — Strade Bianche (@StradeBianche) March 6, 2021 Takoj po startu so se začeli napadi, po dobrih 30 kilometrih poskusov se je uspelo odlepiti trojici Philipp Walsleben (Alpecin-Fenix), Kévin Ledanois (Arkéa-Samsic) in Simone Bevilacqua (Vini Zabù), kakšnih 20 kilometrov kasneje sta jo ujela še Simone Petilli (Intermarché-Wanty-Gobert) in Samuele Zoccarato (Bardiani-CSF). Kmalu zatem sta se jim pridružila še Tosh van der Sande (Lotto Soudal) in Filippo Tagliani (Androni-Sidermec). Start: ob 11.40 se je začela letošnja enodnevna dirka Strade Bianchi, kolesarji so se iz Siene podali na 184-kilometrsko pot do cilja, ki bo prav tako v Sieni.

V ženski konkurenci zmaga na Nizozemsko

Pred moško dirko so svoje na nekoliko krajši, 136-kilometrski, a prav tako zahtevni trasi opravile profesionalne kolesarke. Zmagala je Nizozemka Chantal van den Broek-Blaak, tekmovalka ekipe SD Worx, ki si je priborila sedem sekund prednosti pred Italijanko Eliso Longo-Borgini, še dve sekundi več pa je znašal zaostanek njene rojakinje Anne van der Breggen na tretjem mestu.

♀️ Strade Bianche Women Elite @eolo_it



📽️ L'ultimo magico chilometro di @ChantalBlaak a Siena.

📽️ The final kilometre of @ChantalBlaak magical win in Siena.



🇳🇱Gefeliciteerd Chantal!#StradeBianche pic.twitter.com/tVLWAUUExS — Strade Bianche (@StradeBianche) March 6, 2021

Slovenski predstavnici nista bili uspešni, Špela Kern (Massi-Tactic Women) je zasedla 54. (+7:12), Eugenija Bujak (Ale BTC Ljubljana) pa 64. mesto (+8:22). Od tekmovalk ljubljanske ekipe Ale BTC je bila sicer najboljša Španka Mavi Garcia na 13. mestu.

Napoved pred dirko

Vrhunci lanske dirke Strade Bianche:

Dirka Strade Bianche, v prevodu "bele ceste", je ena najbolj priljubljenih dirk v spomladanskem terminu tekmovalnega kolesarstva.

Temu primerna je tudi zasedba na štartni listi, ki poka od zvezdniških imen. Lansko zmago – dirka je zaradi pandemije potekala 1. avgusta, poleg razgibanega terena in makadamskih odsekov so jo otežile še visoke temperature – bosta branila Belgijec Wout Van Aert (Jumbo-Visma), ki pravi, da po naporni sezoni ciklokrosa še ni povsem nared za cestne boje, in Nizozemka Annemiek Van Vleuten (Movistar Team) v ženski konkurenci.

Lanski zmagovalec dirke "bele ceste" Wout Van Aert bo na štartu tudi letos. Zmago je zakoličil s samostojnim napadom 12 kilometrov pred ciljem, na zadnjem makadamskem odseku Le Tolfe. Foto: Guliverimage/Getty Images

15. izvedba dirke Strade Bianche Eolo (184 km, 63 km makadama na 11 odsekih oz. 34.2 odstotka celotne trase) se bo začela ob 11.40 in končala okrog 16.30 . Cilj bo na turistično izjemno priljubljenem in pred covid-19 zelo obljudenem trgu Piazza del Campo. 7. izvedba ženske dirke Strade Bianche Women Elite (136 km, 31.4 km makadama v osmih sektorjih (23.1 odstotka celotne trase) se bo začela ob 9.10 in končala okrog 13.15. Dirko, ki doživlja šele 15. izvedbo, mnogi pa jo že uvrščajo ob bok kolesarskim spomenikom s stoletno tradicijo, organizira agencija RCS Sport, ki je podpisana tudi pod Dirko po Italiji.



Piazza del Campo. Foto: Guliver Image

Na štartu pet Slovencev, tudi ženska dirka s slovenskim pridihom

Pester kolesarski dan v Sieni in njeni okolici se bo nekaj čez 9. uro začel z žensko preizkušnjo in nekaj pred poldnevom nadaljeval z moško. Na dirki bo nastopilo pet Slovencev (Tadej Pogačar kot sokapetan z Davidom Formolom, Jan Polanc (oba UAE), Matej Mohorič kot kapetan, Jan Tratnik in Domen Novak (vsi Bahrain-Victorious) ter naturalizirana Slovenka Eugenia Bujak (Alé BTC Ljubljana)).

184 kilometrov dolga dirka se bo začela in končala v mestu Siena, a do takrat se bodo kolesarji v pravljičnem italijanskem vinorodnem okolišu spopadali s številnimi ovirami.

Za Mateja Mohoriča, ki bo kapetan ekipe Bahrain-Victorious, je dirka Strade Bianche ena najljubših dirk. Lani je osvojil 19. mesto. Foto: Guliverimage/Getty Images

Največja specifika trase je, da več kot 34 odstotkov predstavlja makadam, kar bo voda na mlin specialistom za ciklokros. Takšnih bo kar 11 odsekov, najkrajši, gre za 800-metrski del, imenovan Monteaperti, je brutalno zahteven z do kar 18-odstotnim naklonom in predstavlja odlično mesto za napad.

Kolesarje čaka izjemno tehničen zaključek, pred tem še vzpon na Via Santa Caterina z do 16-odstotnim naklonom, v katerega bodo zagrizli le 500 metrov pred ciljem.

Van Aert je leta 2018 povsem omagal na vzponu na Via Santa Caterina:

Kolesarji bodo v približno petih urah zbrali skoraj štiri tisoč višinskih metrov. V nasprotju z lansko izvedbo dirke, ko se je živo srebro dvignilo kar do 36 stopinj Celzija, bo letos bolj spomladansko. Vremenoslovci napovedujejo temperature okrog deset stopinj Celzija in suho vreme, kar pomeni, da bo raven zaprašenosti precej visoka.

Profil trase za moške:

Brutalen zaključek dirke:

Zvezdniška štartna lista

Strokovnjaki v širši krog favoritov za zmago poleg lanskega zmagovalca Van Aerta uvrščajo še Danca Jakoba Fuglsanga (Astana Premier-Tech), nekdanjega zmagovalca Toura Egana Bernala in dvakratnega zmagovalca "belih cest" Michała Kwiatkowskega, ki je pred dnevi na dirki Trofeo Laigueglia grdo padel in si poškodoval levo stran telesa (oba Ineos Grenadiers, na dirki bo debitiral tudi novinec v ekipi Ineos, mladi ciklokrosist Tom Pidcock).

Aktualni svetovni prvak Julian Alaphilippe je dirko "belih cest" dobil leta 2019. Foto: Guliver Image

V boj za vrh se lahko vmeša aktualni svetovni prvak Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick-Step) in njegova ekipna kolega, obetavni Portugalec Joajo Almeida in zmagovalec dirke leta 2015 Čeh Zdenek Štybar, številni stavijo na aktualnega svetovnega prvaka v ciklokrosu in zmagovalca prve etape Dirke po ZAE vročega Nizozemca Mathieua Van der Poela (Alpecin-Fenix).

Na stavnicah visoko kotira tudi slovenski zvezdnik Tadej Pogačar (lani 13.), ki ima v letošnji statistiki že zmago na prvi dirki svetovne serije, Dirki po Združenih arabskih emiratih. Svojemu novemu delodajalcu se bo skušal dokazati tudi Romain Bardet (DSM), leta 2018 odličen drugi, v odlični formi pa je tudi Bauke Mollema (Trek Segafredo), pred tremi dnevi zmagovalec dirke Trofeo Laigueglia.

Največ zmag na dirki Strade Bianche, tri, ima Švicar Fabian Cancellara. Organizatorji so del trase poimenovali po njem. Foto: Guliverimage/Getty Images

Trojček zmag na Strade Bianche



Annemiek Van Vleuten in Michal Kwiatkowski bosta lovila trojček na tej priljubljeni dirki in se skušala izenačiti s Švicarjem Fabianom Cancellaro (2008, 2012, 2016). Če jima to uspe, bodo del trase poimenovali po njima, tako kot so to leta 2017 storili v čast Cancellari.

Kampanja za izenačitev nagrad za kolesarke je več kot uspela

RCS Sport bo zmagovalki dirke predal ček za 2.256 evrov, zmagovalcu pa za kar 16 tisoč, kot to predvideva pravilnik UCI. Ker se ljubiteljem kolesarstva nagrada za zmagovalko zdi smešno nizka, so v zadnjih dneh množično prispevali h kampanji za množično financiranje, ki jo je sprožil Nizozemec Cem Tanyeri, ki svoji hčeri, kot je pojasnil, ni mogel razložiti, od kod in zakaj takšen razkorak med nagradami za ženske in moške.

Nizozemka Annemiek Van Vleuten, dvakratna zmagovalka dirke Strade Bianche, pravi, da se ji bolj kot višina nagrade zdi pomembno, da imajo ženske dirke zagotovljen TV prenos. Foto: Guliverimage/Getty Images

V samo štirih dneh so ljubitelji kolesarstva prispevali več kot 22 tisoč evrov, ki jih bo zveza The Cyclists' Alliance razdelila med prvih pet kolesark.

Van Vleutnova je v zvezi s tem dejala, da se ji bolj kot višina nagrade zdi pomembno, da imajo ženske dirke zagotovljen TV prenos, ki ga v primeru Strade Bianche tudi imajo.