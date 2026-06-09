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Avtor:
A. T. K.

Torek,
9. 6. 2026,
16.30

Osveženo pred

33 minut

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Natisni članek
Lotte Kopecky poroka

Torek, 9. 6. 2026, 16.30

33 minut

Zvezdniška poroka: Lotte Kopecky in Axel Merckx delila poročne fotografije

Avtor:
A. T. K.

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Lotte Kopecky | Lotte Kopecky in Axel Merckx sta si prisegla večno zvestobo. | Foto Instagram

Lotte Kopecky in Axel Merckx sta si prisegla večno zvestobo.

Foto: Instagram

Belgijska kolesarska zvezdnica Lotte Kopecky in nekdanji kolesar Axel Merckx, sin za mnoge največjega kolesarja vseh časov Eddyja Merckxa, sta si prisegla večno zvestobo.

Nekdanja svetovna prvakinja in dobitnik bronaste olimpijske medalje iz Aten 2004 sta svojo zvezo konec maja najprej okronala z diskretno poroko v mestni hiši v Bruggeu v Belgiji, brez velikega pompa in javnih napovedi, prejšnjo soboto pa še s cerkveno poroko v cerkvi Notre-Dame de Laeken, kjer so se jima pridružili številni svatje.

Lotte Kopecky | Foto: Instagram Foto: Instagram

“Dan, ki ga bova cenila do konca življenja. Hvala vsem, ker ste bili del tega čudovitega dne. Zelo sva bila srečna, da sva lahko to pot delila z vami,” sta zapisala ob objavi poročnih fotografij na družbenih omrežjih.

Kopeckyjeva in Merckx sta par od lanskega leta, njuna zveza pa je že od začetka zbujala veliko zanimanja v belgijski kolesarski javnosti.

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