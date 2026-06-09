Nekdanja svetovna prvakinja in dobitnik bronaste olimpijske medalje iz Aten 2004 sta svojo zvezo konec maja najprej okronala z diskretno poroko v mestni hiši v Bruggeu v Belgiji, brez velikega pompa in javnih napovedi, prejšnjo soboto pa še s cerkveno poroko v cerkvi Notre-Dame de Laeken, kjer so se jima pridružili številni svatje.

Foto: Instagram

“Dan, ki ga bova cenila do konca življenja. Hvala vsem, ker ste bili del tega čudovitega dne. Zelo sva bila srečna, da sva lahko to pot delila z vami,” sta zapisala ob objavi poročnih fotografij na družbenih omrežjih.

Kopeckyjeva in Merckx sta par od lanskega leta, njuna zveza pa je že od začetka zbujala veliko zanimanja v belgijski kolesarski javnosti.

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