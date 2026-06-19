Dirka Po Sloveniji je v Celju ponudila drugačen razplet od pričakovanega. Celjska koča je razredčila glavnino, a ne dovolj, da bi preprečila ciljni šprint. V njem je imel največ moči Laurence Pithie (Red Bull - BORA - hansgrohe), ki je v zeleni majici vodilnega prišel še do druge etapne zmage na letošnji dirki. Slovenski adut za skupno uvrstitev Jakob Omrzel (Bahrain Victorious) je dan končal v času zmagovalca in pred sobotno kraljevsko etapo čez Vršič ostaja miren.

Pred tretjo etapo 32. dirke Po Sloveniji se je zdelo, da bi lahko vzpona na Planino na Pohorju in predvsem Celjsko kočo prvič resneje premešala karte med kandidati za skupno zmago. Zaključni vzpon pred spustom v Celje je bil dovolj zahteven, da je iz glavnine odpadlo nekaj kolesarjev, a ne dovolj, da bi v ospredju ostali favoriti za skupno zmago, ki jih glavno dela čaka v sobotni kraljevski etapi z vzponom na Vršič.

Na Celjski koči je bila v ospredju ekipa Red Bull - BORA - hansgrohe. Jan Tratnik je dolgo vlekel glavnino v tempu, ki je bil pravšnji za zeleno majico Laurenca Pithieja.

V zaključku se je za kratek čas zdelo, da bi napad na spustu lahko prinesel drugačen razplet. Unai Iribar Jauregi (Equipo Kern Pharma) se je odločil za vratolomen spust, za njim je sprva skočil tudi Pithie, a je bila skupina pred prihodom v Celje spet skupaj. Sledil je šprint približno 40 kolesarjev, v katerem je bil Novozelandec najmočnejši.

Pithie: Super vesel sem po včerajšnjem razočaranju

Pithie je po zmagi v pogovoru za slovensko nacionalno televizijo priznal, da mu je uspeh pomenil še toliko več, ker se mu dan prej ni izšlo po željah.

Foto: Jure Banfi

"Super vesel sem po včerajšnjem razočaranju. Ekipa je izjemno dobro vozila. Danes mi je uspelo, čeprav mi včeraj ni. Na vzponu na Celjsko kočo nam je uspelo izločiti nekaj hitrih kolesarjev, čeprav je bilo v šprintu nekaj močnih kolesarjev. Naš plan je bil, da danes kolesarimo name in kolesarimo moj tempo. Vesel sem, da se je tako razpletlo," je po zmagi povedal Pithie.

Zeleno majico bo tako nosil tudi v soboto, ko bo na sporedu najtežji dan letošnje dirke. A sam dobro ve, da se bo zgodba zanj precej spremenila. Do zdaj je ekipa delala zanj, v kraljevski etapi pa bo moral vlogo vrniti Florianu Lipowitzu in Giuliu Pellizzariju, ki imata pri Red Bull - BORA - hansgrohe najvišje ambicije v skupnem seštevku.

"Zdaj je čas, da vrnem ekipi, ki mi je tako pomagala. Lipowitzu in Pellizzariju, ki sta naša šampiona. Zadnje tri dneve sta delala zame v zaključku šprintov, kar je neverjetno. Zdaj je čas, da jima vrnem uslugo," je dodal nosilec zelene majice.

Omrzel ostal zraven, pred Vršičem pa kratko in jasno: Izjemno

Za slovenske oči je bil zelo pomemben tudi nastop Jakoba Omrzela. Mladi kolesar Bahrain Victoriousa je bil na Celjski koči med tistimi, ki so brez večjih težav ostali v ospredju. Na vrhu je moral za trenutek zapirati manjšo luknjo, a ni bilo nič dramatičnega, ko je za hip odskočil Lipowitz.

Jakob Omrzel je dobro razpoložen pred sobotno kraljevsko etapo. Foto: Jure Banfi

Na koncu je zasedel 27. mesto, bistveno pomembnejše pa je, da pred sobotno kraljevsko etapo ni izgubil časa. "Etapa je bila zelo zanimiva. Zelo vroče je bilo. Ključno je bilo, kako se hladimo. Na koncu spet ni bilo nič. Prišlo je do šprinta. Na klanec je bilo normalno," je po etapi v pogovoru za RTVSlo povedal Omrzel.

Na vprašanje, ali bi lahko na Celjski koči pokazal več, je ostal zadržan: "Težko je reči. Bomo videli, kako bo jutri. Rezerve so zagotovo še bile." Tudi glede tekmecev ni želel razkrivati preveč: "Vemo, kdo je glavni tekmec. Osredotočam se nase."

Najbolj zgovoren je bil pri vprašanju, kakšno je počutje pred sobotno etapo, v kateri bo karavano čakal tudi Vršič, cilj pa bo v Kranjski Gori: "Izjemno."

V soboto dan resnice

Sobota bo predstavljala drugačno zgodbo. Kraljevska etapa, ki se bo začela v Kranju, šla tudi čez Vršič in zaključila v Kranjski Gori, bo teren, na katerem se bo pokazalo, kdo bo osrednji junak dirke Po Sloveniji. Da bo v ospredju upa tudi Omrzel, ki je edini slovenski adut za vidnejšo uvrstitev – lani je dirko končal na četrtem mestu.

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