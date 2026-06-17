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Avtor:
A. T. K.

Sreda,
17. 6. 2026,
13.28

Osveženo pred

8 minut

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Dirka po Švici Tadej Pogačar Tadej Pogačar Primož Roglič Primož Roglič

Sreda, 17. 6. 2026, 13.28

8 minut

Dirka po Švici, 1. etapa

Že prvi dan Dirke po Švici obračun Rogliča in Pogačarja?

Avtor:
A. T. K.

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Tadej Pogačar | Foto Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

V Sondriu v italijanski Lombardiji se danes začenja 89. izvedba Dirke po Švici, na kateri bosta nastopila tudi najboljša slovenska kolesarja Tadej Pogačar in Primož Roglič. Za oba bo to debi na prestižni švicarski dirki, ki so jo letos s sedmih skrajšali na pet etap. Že prva etapa obeta spektakel. Trasa je pisana na kožo kolesarjem, ki se dobro znajdejo na kratkih in strmih vzponih, zato bi lahko že uvodni dan prinesel neposreden obračun med Pogačarjem in Mathieujem van der Poelom. Ali pa bo načrte favoritoma prekrižal Roglič? Etapa se bo začela ob 14.15, najboljši pa naj bi cilj dosegli okoli 17.30.

Jan Tratnik
Sportal Vroče na slovenskih cestah #vŽivo

Prva etapa Dirke po Švici se bo začela na italijanskih tleh, v Sondriu, kjer bo tudi cilj. Uvodni del bo še precej ravninski, po 57 kilometrih pa kolesarje čaka prvi resni preizkus – vzpon na Buglio in Monte, dolg tri kilometre, s povprečnim naklonom deset odstotkov. Kmalu zatem bo sledil še vzpon druge kategorije na Triangio, dolg 4,2 kilometra, s povprečnim naklonom 7,2 odstotka.

Dirka po Švici, 1. etapa | Foto:

Po razgibanem terenu se bo dirka nato prevesila v sklepni del, ki se bo začel 23 kilometrov pred ciljem z vzponom na San Giovanni, dolgim 1,1 kilometra, s povprečnim naklonom 7,5 odstotka. To bo šele ogrevanje za strmi Ponte in Valtellina, dolg 1,4 kilometra, s povprečnim naklonom 9,2 odstotka, in še zahtevnejši vzpon na Moio, ki je dolg en kilometer, a ima kar 11,6-odstotni povprečni naklon. Vrh zadnjega vzpona je manj kot pet kilometrov pred ciljem, zato je teren kot ustvarjen za napade.

Profil trase je pisan na kožo eksplozivnim hribolazcem in specialistom za kratke, strme vzpone. Prvi favorit je nedvomno Tadej Pogačar, ki se na dirke vrača po dobrem mesecu premora in višinskih priprav. Visoko kotira tudi nizozemski as Mathieu van der Poel, med kandidati za etapni uspeh pa so še Francoz Romain Grégoire (Groupama-FDJ), Axel Laurance (Netcompany INEOS) in Paul Lapeira (Decathlon CMA CGM). Svoje ambicije ima zagotovo tudi Primož Roglič, ki se prav tako vrača z višinskih priprav.

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