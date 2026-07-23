Potem ko je v sredo postalo jasno, da Adama Yatesa, enega najpomembnejših pomočnikov Tadeja Pogačarja v gorskih etapah, pestijo želodčne težave, se je seznam kolesarjev UAE Team Emirates-XRG z zdravstvenimi težavami še podaljšal. Kako resno je stanje v ekipi in kakšne previdnostne ukrepe so sprejeli, da bi zaščitili svojega prvega moža in nosilca rumene majice?

Pred odločilnim koncem tedna na Dirki po Franciji, ko se bo karavana v dveh zaporednih etapah povzpela na Alpe d'Huez, so v ekipi UAE uvedli dodatne zaščitne ukrepe. Kolesarji, ki se ne počutijo najbolje, med obroki ne sedijo skupaj z zdravimi moštvenimi kolegi, ločeni pa so tudi na ekipnem avtobusu. Adam Yates, ki je imel v sredini etapi želodčne težave, nosi zaščitno masko, poroča spletna stran Domestique.

Vodja ekipe Mauro Gianetti je pred začetkom 18. etape sicer predstavil spodbudno sliko, a pri tovrstnih izjavah je vedno potrebna določena mera previdnosti. Ekipe o boleznih znotraj moštva praviloma ne govorijo preveč odkrito, saj bi lahko tekmeci zaznali šibkost in jo skušali izkoristiti.

Adam Yates je včeraj v cilj prikolesaril s pomočjo Tima Wellensa. Foto: Guliverimage

Gianetti z dobrimi novicami glede Yatesa

Gianetti je dejal, da se je Yatesovo stanje čez noč izboljšalo, čeprav Britanec še vedno čuti posledice dejstva, da v sredo skoraj ni mogel jesti. "Na srečo se Adam danes počuti bolje. Njegove želodčne težave so skoraj povsem izginile," je Gianetti povedal za Sporzo.

Ker v sredo ni mogel normalno uživati hrane, naj bi ga tudi v četrtek čakal zahteven dan. V ekipi kljub temu upajo, da se bo do petka in sobote, ko bosta na sporedu ključni gorski etapi, znova približal svoji običajni ravni.

"Počuti se nekoliko praznega, ker včeraj ni jedel. Ve, da bo danes trpel, toda do petka in sobote bi moral biti že pri približno 90 odstotkih svojih običajnih zmogljivosti," je dodal Gianetti.

Yates je eden najpomembnejših Pogačarjevih pomočnikov v gorah, zato je njegovo okrevanje pred zadnjimi alpskimi preizkušnjami za ekipo izjemno pomembno. "Dobro je bilo, da smo včeraj ostali z njim. V petek in soboto nas čakata gorski etapi, v katerih bo njegova vloga zelo pomembna," je poudaril Gianetti.

Yates se je umaknil od preostalih članov ekipe

Glede preventivnih ukrepov se je za danski Feltet razgovoril tudi Pogačarjev moštveni kolega Florian Vermeersch, ki je razkril še nekaj podrobnosti o ukrepih, ki so jih v ekipi uvedli zaradi Yatesovih težav.

"Adam se je med večerjo nekoliko umaknil od preostale skupine, na avtobusu pa nosi masko," je povedal Belgijec.

Po njegovem mnenju Yatesove težave ne pomenijo nujno, da se v ekipi širi resnejša bolezen. Opisal jih je kot lažje želodčne težave in tako kot Gianetti poudaril, da se Britanec že počuti bolje.

Najpomembneje bo, ali bo lahko znova normalno jedel in nadomestil izgubljeno energijo. "Upam, da si bo napolnil zaloge energije in da bo njegovo telo hrano dobro sprejelo," je dejal Vermeersch, ki se danes očitno ne počuti dobro, saj skupaj z Wellensom in Brandonom McNultyjem že po prvem klancu etape močno zaostajajo za glavnino.

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Brez večje zaskrbljenosti zaradi del Tora

Nekaj vprašanj je sprožilo tudi stanje Isaaca del Tora, ki je imel v zahtevnem delu sredine etape težave s sledenjem najboljšim. Vermeersch je zavrnil namige, da bi bil Mehičan bolan. To je včeraj zatrjeval tudi športni direktor Matxin.

"Ni imel katastrofalnega dne, zagotovo pa to ni bil njegov najboljši dan. V kronometru je šel na vso moč, za nami pa so tudi dolge vožnje in transferji. Ne verjamem, da bi bilo treba biti posebej zaskrbljen," je ocenil.

Tudi Wellens ni povsem zdrav

Nekoliko previdnejši je bil Tim Wellens. Belgijec je potrdil, da ima tudi sam nekaj simptomov, vendar poudaril, da je večina ekipe še vedno v zelo dobrem stanju.

"Večinoma smo zdravi. Adam se ne počuti dobro, tudi sam pa nisem povsem pravi. Boli me grlo, imam precej sluzi in ne počutim se najbolje, vendar je več kot polovica naše ekipe še vedno v vrhunski formi," je povedal za Sporzo.

V ekipi skušajo čim bolj omejiti stike med kolesarji s simptomi in zdravimi člani moštva. Vsak kolesar ima svojo hotelsko sobo, prilagodili pa so tudi sedežni red na ekipnem avtobusu.

"Zdravi in bolni kolesarji na avtobusu sedijo ločeno. Tisti, ki imajo zdravstvene težave, jedo v svojih sobah, da ne bi okužili še drugih," je pojasnil Wellens. Poudaril je, da ločeno jedo le kolesarji s simptomi, ne pa celotna ekipa.

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"Tadej je še vedno videti odlično"

Za UAE je najpomembnejše, da Pogačar za zdaj ne kaže nobenih znakov bolezni. Wellens je zatrdil, da vodilni kolesar Toura pred najzahtevnejšimi etapami še vedno deluje zelo dobro.

"Tadej je še vedno videti odlično," je dejal.

Pogačar je v mehurčku, zato ga ne skrbi

Tudi Pogačar je vprašanja o možnosti, da bi zbolel, zavrnil z nasmehom. Ocenil je, da so večje tveganje kot življenje v zaščitenem ekipnem mehurčku pogovori z novinarji in vožnja skozi množice navijačev.

"Verjetno je več možnosti, da zbolim med pogovorom z vami ali med vožnjo skozi množico navijačev na vzponu. V našem ekipnem mehurčku me ni strah," miri slovenski zvezdnik.

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