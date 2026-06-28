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Avtorji:
B. B., STA

Nedelja,
28. 6. 2026,
8.12

Osveženo pred

19 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07

Natisni članek

Natisni članek
Primož Roglič Primož Roglič državno prvenstvo

Nedelja, 28. 6. 2026, 8.12

19 minut

Vročina kroji državno prvenstvo

Zaradi vročine skrajšane dolžine dirk kolesarskega DP

Avtorji:
B. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07
Primož Roglič, DP 2026 | Vodstvo tekmovanja se je odločilo za pomembno spremembo. | Foto Aleš Fevžer

Vodstvo tekmovanja se je odločilo za pomembno spremembo.

Foto: Aleš Fevžer

Zaradi pričakovane vročine se je vodstvo tekmovanja v skladu s protokolom mednarodne zveze (UCI) za ekstremne razmere odločilo za skrajšanje dirk državnega prvenstva v cestnem kolesarstvu v Gabrju. Dirka moških elite in kategorije pod 23 let se bo skrajšala za dva kroga, na 13 krogov, in bo dolga 143 km, so sporočili iz Kolesarske zveze Slovenije.

Danes bodo v Gabrju podelili naslove najboljšim, moška članska dirka se bo začela ob 14.15,. Primož Roglič bo skušal nazivu državnega prvaka v kronometru dodati še tistega na cestni dirki, to pa mu bo skušala preprečiti peterica iz ekipe svetovne serije Bahrain-Victorious.

Naslov bo branil Jakob Omrzel, ob njem bodo v dresu Bahrain-Victorious še Matej Mohorič, Žak Eržen, Matevž Govekar in Roman Jermakov.

Vroč dan se bo začel s startom cestne dirke mlajših mladincev, ki bo krajša za en krog (99 km). Tik za njimi bodo skupaj dirkale mlajše in starejše mladinke. Starejše mladince in članice skupni start čaka ob 10.15, dirka bo krajša za en krog (77 km).

Postaja za okrepčilo z mesta bo dovoljena med vso dirko, kjerkoli v krogu z izjemo zadnjih petih kilometrov pred ciljem.

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