S. K.

Nedelja,
5. 4. 2026,
19.05

5 ur, 56 minut

Po 110. Dirki po Flandriji

Zaplet z vlakom: bi bila lahko Pogačar in Evenepoel diskvalificirana?

Dirka po Flandriji 2026, Tadej Pogačar | Tadej Pogačar in Remco Evenepoel sta na 110. Dirki po Flandriji zasedla prvo in tretje mesto, grozi pa jima kazen. | Foto Guliverimage

Tadej Pogačar in Remco Evenepoel sta na 110. Dirki po Flandriji zasedla prvo in tretje mesto, grozi pa jima kazen.

Foto: Guliverimage

Letošnjo Dirko po Flandriji je v začetku zaznamoval zaplet na železniškem prehodu. Zapornice so ustavile glavnino kakšnih 210 kilometrov pred ciljem, nekaj kolesarjev pa se je izmuznilo čez progo, med njimi tudi kasnejši zmagovalec Tadej Pogačar in tretje uvrščeni Remco Evenepoel. Vrstijo se pozivi po kaznovanju kolesarjev, ki naj ne bi upoštevali signalizacije, saj so pravila Mednarodne kolesarske zveze (UCI) jasna, ob rdeči luči na železniškem prehodu se morajo kolesarji ustaviti.

Do zapleta je prišlo v trenutku, ko je bila pred glavnino že izoblikovana skupina trinajstih ubežnikov. Ti so prehod prečkali še pravočasno, dovolj dolgo pred prihodom vlaka, da jih komisarji niso ustavljali, medtem ko je glavnina naletela na rdeče luči in kmalu zatem tudi spuščajoče se zapornice. Nekaj kolesarjev se je še uspelo prebiti čez tirnice, med temi sta bila tudi dva od osrednjih favoritov, Tadej Pogačar in Remco Evenepoel, medtem ko sta se Mathieu van der Poel in Wout van Aert ustavila.

Skupinico s Pogačarjem in Evenepoelom so komisarji ustavili, počakati so morali na preostanek glavnine, zdaj pa se poraja vprašanje, če sta Slovenec in Belgijec kršila pravila Mednarodne kolesarske zveze in ignorirala signalizacijo. V takšnih primerih so bili v preteklosti tekmovalci tudi že diskvalificirani, a to po poročanju belgijsko-nizozemskega medija Het Nieuwsblad v današnjem primeru ni najbolj verjetno, saj bi morali diskvalificirati polovico pelotona. Vseeno pa ima UCI na voljo še dodatne sankcije, kot so globe in odvzemi točk.

Osrednje vprašanje je, ali so kolesarji nadaljevali, ker niso imeli več časa za reakcijo, ali pa so se aktivno odločili za prečkanje. Anonimni komisar UCI je bil za Het Nieuwsblad jasen: "Kolesarji so dolžni ustaviti pred rdečo lučjo. Vsak, ki jo prevozi, mora biti odstranjen z dirke. To odločitev mora sprejeti predsednik sodniške žirije, ki lahko pregleda posnetek. Edina možna niansa je, ali je rdeča luč že gorela v trenutku, ko so prečkali."

Ubežniki so v tem času pridobili lepo prednost, glavnina pa se je kmalu združila. Na velikih kolesarskih dirkah se lahko prireditelji dogovorijo z lokalnimi oblastmi in upravljalci železnic tudi za začasno ustavitev železniškega prometa, a tokrat Infrabel, upravljavec belgijske železniške infrastrukture, te prošnje od prirediteljev Dirke po Flandriji ni dobil. "V tem primeru je pravilo preprosto: zaprt železniški prehod pomeni ustavitev," je za Het Nieuwblad povedal tiskovni predstavnik Infrabela Frederic Petit.

Bodo kršitelji odgovarjali na sodišču?

Domnevne kršitelje predpisov bodo preganjale belgijske oblasti, poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Prepoznali bomo kršitelje in pripravili poročilo," je v objavi za javnost zapisalo tožilstvo Vzhodne Flandrije.

Po pisanju belgijske tiskovne agencije je prečkanje železniške proge pod rdečo lučjo kršitev četrte stopnje, ki lahko privede tudi do zaslišanja na sodišču.

O dogodku je na novinarski konferenci po zmagi govoril tudi Pogačar. "Kar naenkrat so tri osebe skočile na cesto in nam pokazale, da se moramo ustaviti. Ampak kako se lahko ustaviš v eni sekundi? To bi morali storiti prej, ne 10 metrov pred zapornico," je dejal slovenski as. "Najprej sem mislil, da so te tri osebe protestniki in da se dogaja nekaj norega. Glavnina je bila razbita in pravila so ob tem nekoliko čudna. Ne vem, zakaj niso pred tem ustavili že ubežnikov in nas, kot bi moralo biti. Ampak vse se je dobro izšlo," je še dodal današnji zmagovalec. STA

