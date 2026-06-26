Po četrtkovem hudem padcu Edoarda Affinija na italijanskem državnem prvenstvu v kronometru je zdaj zaokrožil še posnetek nesreče, ki razkriva, kako grozljiv je bil padec kolesarja ekipe Visma | Lease a Bike. Italijan, ki je predviden kot pomemben pomočnik Jonasa Vingegaarda na Dirki po Franciji. Odnesel jih je brez zlomov, a je njegov nastop na Touru še vedno pod vprašajem.

V ekipi Visma | Lease a Bike imajo pred začetkom Dirke po Franciji novo skrb. Edoardo Affini, eden od pomembnih mož v zasedbi Jonasa Vingegaarda, je na italijanskem državnem prvenstvu v vožnji na čas grdo padel že po približno šestih kilometrih 40-kilometrske preizkušnje. Italijanski kronometer je dobil Filippo Ganna, Affini pa preizkušnje ni končal.

Posnetek, kako so Affinija odpeljali z rešilcem

Get well soon Edoardo… we will have to wait for the news if he can start at the Tour in 8 days 🙏🏼 pic.twitter.com/isT55Hmmji — Lukáš Ronald Lukács (@lucxsronald) June 25, 2026

Zdaj je zaokrožil še posnetek padca, ki daje dodatno težo včerajšnjim informacijam. Po poročanju italijanskega Tuttobiciweb je Affini padel na spustu med krajema Briaglia in Bastia Mondovì, pri tem pa naj bi pri hitrosti okoli 70 kilometrov na uro zadel zaščitno ograjo. Utrpel je globoko rano v predelu dimelj.

Spremljali bodo stanje pred Tourom, možnosti niso dobre

Prve novice so bile skrb vzbujajoče, saj so 30-letnega kolesarja z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico. Dobra novica je, da je bil ves čas pri zavesti. Visma je pozneje sporočila, da pregledi niso pokazali zlomov, njegovo okrevanje pa bodo spremljali v prihodnjih dneh.

Njegov nastop na Touru je pod velikim vprašajem. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Affini je bil v Vismini zasedbi za Tour predviden kot izjemno pomemben pomočnik. Ne le na ravninskih etapah, kjer bi moral skrbeti za Vingegaarda, ampak tudi v uvodni ekipni vožnji na čas v Barceloni, kjer bi bila njegova moč v tej disciplini še posebej pomembna. Če Italijana ne bo na štartu v Barceloni, bo to za nizozemsko ekipo nov udarec - pred Tourom je že ostala brez Wouta van Aerta in Christopha Laporta.

Za zdaj Visma še ni potrdila, ali bo Affini lahko nastopil na Dirki po Franciji, ki se začne 4. julija v Barceloni. A že dejstvo, da je bil padec dovolj hud za prevoz v bolnišnico, lahko le na glas razmišljamo, da ga bomo težko videli na štartu.